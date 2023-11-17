Японский техногигант NTT разработал решение, которое, как надеются в компании, поможет компенсировать дефицит рабочих рук в стране, связанный со старением населения и скорым введением правил, запрещающим переработки. Как сообщает The Register, один из экспериментов компании предполагает использование уже действующих оптоволоконных кабелей, чтобы определить, стоит ли технике выезжать на расчистку дорог.

NTT совместно с NEC разработали технологию, позволяющую применять имеющиеся подземные ВОЛС в качестве своеобразного сенсора, позволяющего регистрировать вибрации при прохождении света по оптоволокну. Подобные решения уже давно используются, например, в составе охранных систем. У самой NEC уже имеется система, оценивающая скорость проходящего мимо кабеля транспорта, а при участии NTT в городе Аомори (Aomori) удалось разработать механизм, позволяющий оценить снежный покров на дорогах.

На базе информации о скорости проходящего транспортного средства и анализ частот вибраций, характерных для того или иного вида поверхности проезжей части, система на базе машинного обучения определяет, сколько выпало снега, и даёт достоверные рекомендации, когда и где его следует чистить. Технология имеет большую ценность, поскольку быстро оценить дорожные условия дистанционно пока можно только днём, а дефицит кадров (особенно в сельской местности) означает, что для проверок персонала может не хватить.

Дополнительно NTT провела на своей сети All Photonics Network эксперимент с удалённым управлением экскаватором. Для оконечного соединения оптоволокно подключается к некому беспроводному модулю, передающему данные машине и обратно. Технология позволяет передавать 4K-видео с задержкой 500 мс, которая признана допустимой для безопасной работы тяжёлой техники с участием удалённого оператора. NTT и NEC будут проводить дальнейшие эксперименты в других регионах для совершенствования технологии.

Одним из дополнительных стимулов для внедрения технологии является вступление в силу в 2024 году закона, ограничивающего время ежегодных допустимых переработок для рабочих. В NTT полагают, что отсутствие необходимости в перемещении людей с площадки на площадку позволит снизить время переработок. А в конце прошлого года компания сообщила о намерении использовать в ЦОД роботов, способных в перспективе высвободить человеческие ресурсы.