«Москабельмет» принял участие в открытии нового павильона в ВДНХ. Представитель трудовой династии Вячеслав Шалагин запустил «Сердце промышленности» — интерактивную инсталляцию, посвященную ключевым предприятиям страны.

Торжественное открытие павильона «Сделано нами» Минпромторга РФ состоялось в День народного единства, 4 ноября. В праздничный выходной на ВДНХ стартовала выставка «Россия», которая демонстрирует достижения страны в разных отраслях экономики и представляет все российские регионы. В первый день работы выставка приняла более 190 тысяч посетителей.

Ведущей церемонии открытия павильона «Сделано нами» и его амбассадором стала Тутта Ларсен, теле- и радоиведущая и актриса, известная многим по проектам на телеканалах «MTV Россия», «Звезда», «Россия-1», а также на «Радио Маяк». С приветственным словом выступил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев. «Мы хотим, чтобы после посещения нашего павильона у вас укрепилось чувство любви, гордости за нашу страну. Потому что наша страна — это мы с вами!» — поделился он эмоциями.

Главной и самой волнительной частью открытия павильона стал запуск интерактивной инсталляции «Сердце промышленности».

«Наша страна — это огромный живой организм, а промышленность — его сердце, которое ежедневно ритмично бьется и наполняет города современными технологиями, дарит им жизнь и новые возможности», — говорится в описании инсталляции.

Честь запустить «Сердце промышленности» была предоставлена двум представителям трудовых династий, чей общий трудовой общий стаж насчитывает более 200 лет, и один из них — сотрудник «Москабельмет» Вячеслав Шалагин. Официальный телеграм-канал Минромторга России и СМИ, освещавшие мероприятие, акцентировали внимание на этом важном факте.

Вячеслав Шалагин — слесарь-ремонтник 6 разряда, посвятивший работе на «Заводе Москабель» 35 лет. Он — представитель династии Шалагиных-Дударевых и Ермаковых, чья история началась более 80 лет назад, еще во время Великой Отечественной войны, и рассказана на страницах проекта «Династии московской промышленности» Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Каждый зал павильона «Сделано нами» знакомит посетителей с историей становления отечественной промышленности и ее перспективами, технологиями проектирования и производства, с российскими изобретателями и промышленниками, новейшими разработками. А благодаря наличию иммерсивного кинотеатра, который задействует все пять органов чувств, можно отправиться в настоящий «промышленный полёт». Как и выставка, павильон открыт по 12 апреля 2024 года включительно, посещение — бесплатное.

Вся необходимая информация о выставке «Россия» — на официальном сайте мероприятия, а также на сайте ВДНХ. График работы выставки: вторник — четверг с 10:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 10:00 до 22:00. Экспозиция «Сделано нами» также работает все дни недели, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00. Здесь можно построить маршрут к павильону.

Приходите и совершите увлекательное и познавательное путешествие в прошлое, настоящее и будущее промышленности России!