На площадке промышленного технопарка, который строится в «Алабушеве» в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), полностью завершили работы по возведению каркаса производственных корпусов первой очереди. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Современный промышленный технопарк строится девелопером Capital Group в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Общая площадь объекта составит более 100 тысяч квадратным метров. Там разместят не только производственные линии, но и помещения для лабораторий и исследований, административно-бытовые площади. В новом технопарке появится свыше двух тысяч рабочих мест», – рассказал Владислав Овчинский.

В рамках первой очереди возводятся три корпуса общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Уже завершены работы по возведению каркаса производственных корпусов, всего установлено 498 железобетонных колонн.

Помимо работ по возведению каркасов, на площадке также в полном объеме закончили монтаж кровли зданий, выполнили устройство промышленных полов, выдерживающих нагрузку до шести тонн на один квадратный метр. Высота от чистого пола до низа металлоконструкций в производственных помещениях достигает восьми метров, также в каждом корпусе для удобства сотрудников предусмотрены административно-бытовые части с кабинетами, столовой, гардеробными и техническими комнатами.

«На современные качественные промышленные площади существует значительный неудовлетворенный спрос со стороны арендаторов. На примере «Алабушево» особенно высокий интерес мы фиксируем от компаний из секторов микроэлектроники, высокотехнологичного производства, промышленных и обрабатывающих предприятий и других», – рассказал директор по правовым вопросам, член Правления компании Владимир Галактионов.

Сейчас генеральный подрядчик ведет работы по монтажу внутренних перегородок в административно-бытовых частях, благоустраивает территорию. Также продолжается устройство внутриплощадочных инженерных сетей и внутренних инженерных систем.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022-го в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года – на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.