Маркетплейс Wildberries намерен инвестировать 7,8 млрд рублей в строительство логистического комплекса в ОЭЗ "Оренбуржье", сообщил губернатор Оренбургской области в своем телеграм-канале в пятницу.

"Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ООО "Вайлдберриз" Татьяной Бакальчук (. . .) С Татьяной Владимировной мы уже встречались как с потенциальным партнером. Теперь особая экономическая зона "Оренбуржье" стала основой нашего сотрудничества", — написал глава региона.

По его информации, планируется строительство комплекса площадью более 150 тыс. кв.м, будет создано 7,5 тыс. рабочих мест.

"Компания уже приступила к проектированию и строительным работам", — отметил Паслер.

Он также сообщил, что ввод нового объекта увеличит совокупную площадь логистических площадок в Оренбуржье до почти 300 тыс. кв.м.

ОЭЗ "Оренбуржье" располагается на двух площадках — в Оренбурге (380 га) и в Орске (180 га).