Как сообщили РБК Татарстан в пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга», рассматривается возможность размещения производства АО «Силовые машины», которое намерено выпускать ветроэнергетические установки на территории ОЭЗ.

«С технической точки зрения, под данный проект требуется нестандартная высота потолков из-за специфики производства, однако, ОЭЗ «Алабуга» обладает всей необходимой инфраструктурой. На данный момент коммуникация с инвестором ведется на постоянной основе по вопросам, касающимся проекта», — сообщили в пресс-службе особой экономической зоны.

По данным издания «Бизнес Online», АО «Силовые машины» планирует запустить в особой экономической зоне «Алабуга» производство компонентов для ветроэнергетических установок (ВЭУ): гондол, лопастей, ступиц и генераторов. По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана, мощность производства может составить 40 установок в год. Инвестиции, по данным издания, могут составить 6 млрд руб.



РБК Татарстан направил запрос в пресс-службу «Силовых машин».



В начале сентября руководитель направления по развитию чистой энергетики АО «Силовые машины» Василий Горяев, находясь в Казани, рассказал, что в 2025 году в Татарстане планируется построить предприятие по выпуску ветрогенераторов. Он озвучил проектную мощность до 150 установок в год и 60-80 на начальном этапе.



По его словам, Татарстан выбрали для строительства производства после обследования регионов европейской части России в силу наличия водных путей. По логистическим, экономическим и другим причинам республику сочли наиболее подходящей для реализации проекта.



11 октября АО «Силовые машины» и Казанский государственный энергетический университет подписали генеральное соглашение о партнерстве. Как сообщили РБК Татарстан в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ), в 2026 году планируется выпуск первых магистров для работы с газовыми турбинами, оборудованием для возобновляемых источников энергии и систем накопления энергии.

В целом, проекты в сфере ветроэнергетики, в частности, по строительству ветропарков, в Татарстане анонсируют с середины «десятых» годов. Однако ни один из них не был реализован.