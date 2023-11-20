Инвестиции в строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Кузбасс" на ж/д станции Тальжино (Новокузнецкий район, Западно-Сибирская железная дорога, ЗСЖД) составляют 7 млрд рублей, сообщил замначальника ЗСЖД по Кузбасскому территориальному управлению Юрий Чуркин на конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" в понедельник.

Завершение строительства ТЛЦ намечено на 2025 год.

В свою очередь министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан сообщил, что проектная мощность ТЛЦ на станции Тальжино составляет 350 тыс. TEU. Согласно продемонстрированной им презентации, территория ТЛЦ — 110 га.

"В условиях переориентации сложившихся грузопотоков вырос спрос на организацию перевозки универсальных контейнеров в полувагонах из-за нехватки фитинговых платформ по маршруту из Дальневосточного федерального округа в регионы Центрального федерального округа с их перегрузкой в пути следования на полигоне ЗСЖД. Операторы полувагонов стремятся к рациональному использованию подвижного состава, в связи с чем заинтересованы в освобождении полувагонов от контейнеров в ближайшей доступности к основным местам погрузки металлургической и угольной продукции", — отметил Рубан.

Как сообщалось, инвестором ТЛЦ "Кузбасс" является ООО "Кузбасский транспортный терминал" Александра Кахидзе. В ходе ПМЭФ-2023 Минтранс России, РЖД, правительство Кемеровской области и "Кузбасский транспортный терминал" подписали соглашение о взаимодействии при строительстве ТЛЦ, который будет возведен в рамках ведомственного проекта Минтранса России "Формирование сети транспортно-логистических центров".

Как сообщалось, ООО "Екатеринбургский транспортный терминал", 50% в котором принадлежит Кахидзе, реализует проект по созданию сети из девяти мультимодальных транспортно-логистических центров от Москвы до Владивостока стоимостью около 100 млрд рублей. В настоящее время уже функционируют три ТЛЦ — в Москве, Московской области и Екатеринбурге.