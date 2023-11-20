19 ноября на энергоблоке № 2 АЭС «Эль-Дабаа» в Арабской Республике Египет (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») специалисты приступили к монтажу корпуса устройства локализации расплава (УЛР, «ловушка расплава»).

В торжественной церемонии, посвященной началу монтажа УЛР, приняли участие председатель Совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Эль-Вакиль, заместитель председателя Совета директоров NPPA Мохамед Рамадан, первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» - президент АО «АСЭ» Андрей Петров, первый вице-президент по сооружению АО «АСЭ» Алексей Жуков, вице-президент АО «АСЭ» – директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко, а также проектные команды Инжинирингового дивизиона Росатома и Управления по атомным электростанциям Египта.

«Наш проект продолжает развиваться быстрыми темпами. Монтаж «ловушки расплава» на втором энергоблоке – одно из ключевых строительных событий, запланированных на 2024 год, которое удалось реализовать с опережением сроков в ноябре 2023 года. Стоит отметить, что менее двух месяцев назад — в октябре — мы смонтировали «ловушку расплава» на первом энергоблоке — это говорит о практически параллельном строительстве первого и второго блоков. До конца этого года мы планируем залить «первый бетон» в основание фундаментной плиты четвертого энергоблока, таким образом, это ознаменует окончание подготовительного периода и переход к основному этапу сооружения четырехблочной АЭС «Эль-Дабаа». Все это — результат слаженной работы единой команды заказчика и генподрядчика», – сказал Андрей Петров.

Амгед Эль-Вакиль выразил признательность всем работникам с египетской и российской сторон, добавив, что «сегодня на площадке сооружения АЭС «Эль-Дабаа» наблюдается не результат совпадения, но следствие неустанных и упорных усилий всех участников проекта, работавших день и ночь для выполнения ключевых производственных событий. Этого было бы невозможно достичь без целеустремленности, упорства и неустанной прилежной работы».

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает. В России работает четыре блока с реакторами этого поколения: по два реактора – на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС. Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Устройство локализации расплава состоит из нескольких элементов, общий вес которых составляет 700 тонн.

В октябре 2023 года аналогичное оборудование было установлено на энергоблоке № 1.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

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