Золотодобывающая компания «Соврудник» намерена построить новую золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла, расположенного в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Объём инвестиций в проект составляет 13 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 1500 новых рабочих мест. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляет Корпорация развития Енисейской Сибири.

«Эльдорадо» является крупнейшим разрабатываемым месторождением ООО «Соврудник»: запасы рудного узла составляют 165 тонн. Необходимость строительства золотоизвлекательной фабрики непосредственно у месторождений Эльдорадинского рудного узла обусловлена значительным увеличением объемов добываемой здесь руды – с 1,5 до 4 млн тонн в год.

Строительные работы по возведению первой очереди новой ЗИФ предполагается осуществить до 2026 года, а в 2028 году – выйти на полную производственную мощность. Предполагается, что на золотоизвлекательной фабрике «Эльдорадо» будут добывать и перерабатывать 4 млн тонн руды в год.

Преимуществом является реализация проекта на базе действующей промышленной площадки карьера «Эльдорадо». Строительство ЗИФ позволит оформить производство в полноценный горно-обогатительный комбинат.

ООО «Соврудник» (входит в группу компаний «Южуралзолото») – золотодобывающее предприятие, зарегистрированное на территории Красноярского края. Своими силами осуществляет полный комплекс работ по поиску и разведке золоторудных месторождений, капитальному строительству, добыче и переработке золотосодержащих руд, производству золота. Занимает 2 место по объемам золотодобычи в Красноярском крае. Реализует масштабный инвестиционный проект по строительству горно -обогатительного комбината на месторождении «Высокое», включенный в КИП «Енисейская Сибирь».