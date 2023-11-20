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В Нижегородской области на федеральной трассе Р-177 "Поветлужье" завершается первый этап масштабного ремонта

20 ноября 2023, 17:15 420 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росавтодор
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Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Участок протяженностью более 40 км с 146-го по 187-й км в Воскресенском районе активно приводят к нормативу. В этом сезоне дорожники сосредоточились на самых сложных отрезках трассы. На текущий момент выполнено порядка 60% от всего объема работ. При этом для ускорения темпов он ведется не последовательно «отрезок за отрезком», а одновременно с двух сторон.

Специалисты отфрезеровали изношенную дорожную одежду, устранили пучины и укрепили основание. Верхний слой дорожного покрытия выполнили из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. На наиболее поврежденных участках земляное полотно восстановили методом холодной регенерации с добавлением скелетного материала из щебня и комплексного вяжущего – цемента и полимерного битума. Такая технология, которая позволит существенно увеличить прочность основания, на этой дороге применена впервые.

На 10-километровом отрезке с 146-го по 156-й км (от Воскресенского до Богородского) ремонтные работы полностью завершены. Также здесь привели в порядок инфраструктуру: отремонтировали остановки, установили новые знаки, нанесли разметку. С другой стороны участка – с 173-го по 187-й км (от Нагорного до границы с Республикой Марий Эл) – дорожники укрепили основание дороги и завершили укладку нижнего слоя.

В результате обновлено покрытие на 24 км трассы Р-177, улучшены транспортно-эксплуатационные характеристики, которых особенно ждали пользователи дороги и жители региона. В планах дорожников – завершить ремонт всего участка осенью следующего года. 

*** Автомобильная дорога Р-177 «Поветлужье» Нижний Новгород – Йошкар-Ола проходит по популярному туристическому маршруту вдоль живописных мест у реки Ветлуга. Она принята в федеральную собственность осенью 2020 года. В период 2023–2024 годов в нормативное состояние приведут более 40 километров автодороги в Нижегородской области.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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