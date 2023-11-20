На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», подъезд к озеру Телецкому завершены работы по ремонту участка км 139 – км 150 от села Кебезень до озера Щучьего.

Основание дороги восстановили и усилили с помощью технологии холодной регенерации. Этот метод более экологичен в сравнении с традиционными и позволит дороге справляться с возросшими нагрузками. Так, существующее покрытие укрепили новыми материалами и вяжущими веществами, а затем вновь использовали полученную смесь для дорожной одежды. Сверху уложили выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона.

Чтобы обеспечить безопасность проезда, специалисты выполнили оборку склонов на скалах, расположенных вблизи федеральной трассы. Также на участке смонтировали барьерное ограждение общей протяженностью 2,5 км, привели к нормативу четыре примыкания, установили около 100 дорожных знаков, укрепили обочины с помощью щебеночно-песчаной смеси. Кроме того, в рамках работ по обустройству обновили два остановочных павильона возле поворота к селу Усть-Пыжа и построили 56 м тротуара.

Напомним, на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» дорожники продолжают капитальный ремонт еще пяти объектов. Участок от села Карасук до одноименного перевала (км 24 – км 31) введут в строй в 2024 году. На отрезках, проходящих через населенные пункты Чоя, Советское и Ишинск (км 60 – км 80), работы завершат в 2025-м. Также продолжается капитальный ремонт мостов через реки Уба и Ишпа. Заключены контракты на производство работ на мостах через ручей на 60-м км трассы, реки Кедровка, Первая Уба, Высельская Уба, завершить которые планируется до конца 2025 года.

***Участок дороги от Горно-Алтайска до Телецкого озера принят в федеральную собственность в 2020 году, он вошел в состав Чуйского тракта.

В период 2021–2022 годов ФКУ Упрдор «Алтай» в рамках капремонта привело к нормативу четыре отрезка общей протяженностью 32 км: в 2021 году введены в эксплуатацию участки км 10 – км 17, км 17 – км 24 (от села Кызыл-Озек), в 2022 году – км 80 – км 88 (в районе Узлекского перевала) и км 31 – км 41. Также в 2022 году выполнен капитальный ремонт мостов через реки Саразон (км 89) и Турочак (км 133).