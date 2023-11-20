RusCable Insider #338
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В Узловском районе Тульской области реконструируют системы канализации в нескольких населенных пунктах, сообщает RosTender.info.
Подрядчика определят по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 4 декабря. С победителем заключат контракт на 307,1 млн рублей.
Согласно проекту, реконструкция пройдет на пяти станциях, три из которых расположены в поселке Дубовка, остальные – в поселках Партизан и Брусянский. Общая протяженность трассы составит 14,3 км. Работы завершатся к середине сентября 2024 года.
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