В Узловском районе Тульской области реконструируют системы канализации в нескольких населенных пунктах, сообщает RosTender.info.

Подрядчика определят по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 4 декабря. С победителем заключат контракт на 307,1 млн рублей.

Согласно проекту, реконструкция пройдет на пяти станциях, три из которых расположены в поселке Дубовка, остальные – в поселках Партизан и Брусянский. Общая протяженность трассы составит 14,3 км. Работы завершатся к середине сентября 2024 года.