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В Тульской области выделят 307,1 млн на реконструкцию систем канализации

20 ноября 2023, 13:59 477 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Узловском районе Тульской области реконструируют системы канализации в нескольких населенных пунктах, сообщает RosTender.info.

Подрядчика определят по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 4 декабря. С победителем заключат контракт на 307,1 млн рублей.

Согласно проекту, реконструкция пройдет на пяти станциях, три из которых расположены в поселке Дубовка, остальные – в поселках Партизан и Брусянский. Общая протяженность трассы составит 14,3 км. Работы завершатся к середине сентября 2024 года.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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