Два спортивных комплекса с бассейнами построят в Новой Москве

Еще два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) с бассейнами построят в двух поселениях Новой Москвы в течение пяти лет, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Новые физкультурно-оздоровительные комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году в поселениях Мосрентген и Воскресенское. В каждом планируется организовать бассейн и тренажерный зал», – сказал Андрей Бочкарёв.

Глава Стройкомплекса Москвы также уточнил, что спортивные объекты будут построены за счет средств города.

Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил, что стандарты современных ФОКов, которые возводятся в столице, подразумевают обустройство не только тренажерных залов и залов для групповых занятий, но и вспомогательные и административные помещения, подъездные дороги и парковки.

«С момента образования новых округов на их территориях построено свыше десятка спортивных объектов. При этом количество занимающихся спортом людей увеличилось здесь в четыре раза – сейчас оно составляет более 40% жителей территорий», – подчеркнул Жидкин.

По его словам, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) продолжает активно развиваться спортивная инфраструктура. Сейчас строятся такие крупные объекты, как горнолыжный комплекс в пос. Щаповское, ФОК в Коммунарке, ледовый спортивный комплекс в Троицке и всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро «Прокшино». Возводятся спорткомплекс в пос. Киевский и ледовая арена в Щербинке.

Один из самых масштабных спортивных объектов появится на территории ЖК «Новое Внуково», этот спорткомплекс станет крупнейшей площадкой подготовки команд по баскетболу и местом проведения российских и международных соревнований.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в ТиНАО появляется все больше пространств для активного образа жизни. Так, он отметил лыжную трассу в пос. Михайлово-Ярцевское, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный центр в Сосенском, ледовый тренировочный центр «Снегирь Арена» в пос. Марушкинское и городскую спортивно-оздоровительную базу «Лесная».