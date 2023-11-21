Итальянский системный оператор Terna подвел итоги объявленного в декабре 2022 г. конкурса «Data Science for Resilience». Цель проведения конкурса – поиск цифровых решений для повышения надежности и устойчивости энергосистемы Италии, которая включает ≈75000 км ЛЭП высокого и сверх высокого напряжения и более 900 электростанций, к экстремальным погодным явлениям.

В конкурсе принял участие 71 стартап, которые подали заявки на реализацию цифровых решений на базе искусственного интеллекта, направленные на дальнейшее совершенствование планового обслуживания и мониторинга технического состояния электроэнергетической инфраструктуры с целью повышения ее безопасности и работоспособности в условиях участившихся экстремальных погодных явлений. После проведенной в мае текущего года демонстрации проектов, в рамках которой свои проекты представили 10 стартапов-финалистов, были выбраны 2 компании – стартап Eoliann и стартап Fast Computing, с которыми в ближайшее время Terna начнет сотрудничество по внедрению предложенных инновационных решений. Terna уже провел подготовительный этап работы с обеими компаниями, во время которого были определены цели, задачи, сценарии и определены показатели эффективности и продолжительность проектов.

Eoliann – основанный в 2022 г. и базирующийся в Турине стартап, планирует использовать спутниковые данные и алгоритмы машинного обучения для прогнозирования вероятности, интенсивности и последствий экстремальных погодных явлений. Задача, которую ставит перед собой Eoliann – повысить устойчивость энергосистемы к климатическим рискам. Eoliann в партнерстве с Terna будет использовать спутниковые снимки и модели, формируемые Eoliann, в качестве источника данных для улучшения точности расчетов и оценки рисков. Terna планирует использовать предлагаемые Eoliann решения при проектировании новых и эксплуатации действующих ЛЭП в районах, наиболее подверженных экстремальным погодным явлениям.

Fast Computing – стартап, базирующийся в Триесте, специализируется на статистических моделях и вычислительных технологиях для анализа данных в режиме реального времени. Fast Computing разработает для Terna модель планового обслуживания оборудования на управляемых Terna электростанциях с целью оценки вероятности возникновения технологических нарушений и прогнозирования необходимости проведения ремонтных работ.

Официальный сайт Terna