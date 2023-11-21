RusCable Insider #338
Cибкабель в ТОП-100, комикс от ХКА и бизнес на испытаниях ВНИИКП
21 октября в зале ВНИИКП состоялось необычное мероприятие - стратегическая сессия Ассоциации “Электрокабель”, направленная на формирование стратегии развития АЭК и векторов реализации проектов.
Необычным мероприятие сделал формат - стратегическая сессия с консультантом по организационному развитию и развитию персонала Евгением Креславским и состав участников, который был сформирован таким образом, чтобы участники стратсессии могли высказывать самые смелые идеи и рассказать о своем видении Ассоциации “Электрокабель”. Кроме того, были приглашены не только члены АЭК, но и сотрудники других предприятий разных должностей и профилей деятельности. На соседних стульях могли оказаться генеральный директор одного завода и специалист по качеству другого, а в состав рабочих групп попадали люди по случайному принципу, что позволило видеть рынок шире, а не только через призму собственных предприятий и выпускаемой номенклатуры. Сам формат стратегической сессии на АЭК проводился впервые. Это уникальное для отрасли мероприятие, где общее время работы групп составило 6 часов. Были проанализированы проблемы и вызовы кабельного бизнеса и сформирована концепция стратегии работы Ассоциации “Электрокабель” на 2024 год.
“РусКабель”, как член АЭК принял участие в работе стратсессии и подготовил список основных вызовов и вариантов решений, предложенных участниками для формировании стратегии работы Ассоциации “Электрокабель” на 2024 и последующие годы.
Более 30 участников деловой сессии сформулировали проблемы и вызовы, которые стоят перед кабельным бизнесом и выработали потенциальные решения и направления работы по которым Ассоциация “Электрокабель” способна оказать существенное влияние. В первоначальном приближении было обозначено более 30 факторов, которые появились на рынке и существенно не него повлияли. После дискуссий и фокусировании на конкретных действиях можно выделить 11 направлений работы по которым предполагается сформировать стратегию АЭК 2024.
RusCable.Ru выделил ключевые моменты стратегической сессии с разъяснениями и комментариями участников, которые помогут понять, почему АЭК - это не просто бизнес-клуб, а министерство нового типа, которое ставит перед собой амбициозные задачи.
Кадровый голод существует во всех отраслях промышленности. Главный тезис стратегической сессии состоит в том, что людей больше не становится и с каждым годом проблема человеческого капитала будет нарастать. АЭК не способен системно решить кадровый вопрос для каждого члена, но возможно формирование институциональных инструментов, которые будут улучшать подготовку, найм, удержание и развитие кадров в отрасли.
В стратегию АЭК 2024 предложены решения:
Отрасль смогла перестроиться на Китайское оборудование и материалы, но проблема зависимости от импорта не исчезла. Она просто поменяла вектор. У нас в стране нет и не может быть в ближайшее время достигнут полный технологический суверенитет по кабельному оборудованию и материалам.
В стратегию АЭК 2024 предложены решения:
За последние несколько лет роль государства для кабельного бизнеса существенно выросла. Выросли заказы для оборонной промышленности. Объемы госзаказов по другим направлениям занимают значительную долю рынка. При этом реализуются инструменты господдержки, которые доступны не всем и не всегда. Отрасли важно соблюдать баланс, чтобы не впасть в зависимость и не нести дополнительных потерь от решений государственных органов, которые зачастую не компетентны в вопросах развития кабельного бизнеса. Налоговая нагрузка на бизнес будет расти, будут усложняться формы отчетности, документация и вводиться новые факторы, например, маркировка, способные так или иначе дестабилизировать рынок. Нужно учитывать все эти факторы в стратегии АЭК.
Ключевая задача стратегии АЭК 2024 по взаимодействию с государством:
Санкции фактически обнулили кабельный экспорт. Несмотря на ограничения, АЭК необходимо постоянно анализировать это направление, искать и тестировать ниши на иностранных рынках и предоставлять возможности для своих членов для реализации на новых рынках и защиты в существующих экспортных направлениях. В настоящих условиях эффективных способов продвижения российского кабеля на мировом рынке и формирования ценового преимущества нет. Многие рынки закрыты с помощью сертификации или требований к локализации. Тот экспорт, который осуществляется при реализации крупных инфраструктурных проектов нужно поддерживать и искать альтернативные рынки сбыта.
В стратегию АЭК 2024 предложены решения:
Проект лоббирования локальных цен на металлы должен быть продолжен. Но большинство кабельщиков считает, что внедрить локальные цены не получится. Однако самой большой проблемой является не высокая или низкая цена, а постоянное изменение “правил” со стороны металлургов.
В стратегию АЭК 2024 предложены решения:
Информационная подготовка и качественная аналитика рынка становятся важными активами и обеспечивают большое преимущество для тех, кто обладает ценными данными о состоянии рынка. За последние 2-3 года информация в кабельном бизнесе стала менее доступна, а качество отраслевой аналитики снижается из-за подачи недостоверных данных. Сильная аналитика должна стать рычагом воздействия на потребителей, GR-сектор и поставщиков и может служить основой для принятия важных управленческих решений внутри Ассоциации “Электрокабель”.
В стратегию АЭК 2024 предложены пункты:
Кабельного фальсификата на основе занижения сечения ТПЖ стало меньше. Рынок относительно выровнялся. Но фальсификация остается на уровне полимерных материалов, что требует от Ассоциации реализации комплексной стратегии по формированию единых правил игры на рынке. Единственным путем решения проблемы контроля качества полимерных материалов на рынке члены Ассоциации “Электрокабель” видят в системе развитого входного контроля. Только собственный входной контроль способен обеспечить качество и уверенность в свойствах полимеров на текущий момент.
В стратегию АЭК 2024 предложены пункты:
Сам по себе рост цен не так важен для кабельщиков, если он происходит за счет изменения цен на сырье или глобальных условий экономики. Но, если, например, правительство вводит дополнительные требования к маркировке, упаковке, утилизации кабельной продукции или создаются другие скрытые “налоги” и на бизнес - это может серьезно повлиять на структуру себестоимости кабеля и полностью убить инвестиционную привлекательность кабельного бизнеса.
В стратегии АЭК 2024 предложено учесть следующее:
Неконтролируемый рост производственных мощностей и их переизбыток приводят к обострению конкуренции и формировании потенциальных “пузырей” из будущих банкротств. При этом Правительство активно старается стимулировать создание любых производств и рабочих мест и активно выделяет на это средства поддержки. Бесконтрольный рост мощностей приведет к постепенному “выгоранию” рынка и появлению новых “предприятий-зомби”, которые работают в околонулевой зоне рентабельности. Переизбыток мощностей наблюдается в разных сегментах рынка и механизм требует серьезной настройки и подхода. Для решения проблемы неконтролируемого роста незагруженных производственных мощностей Ассоциация “Электрокабель” должна собирать и консолидировать информацию о предприятиях отрасли и их производственных возможностях.
В стратегии АЭК 2024 предложены следующие пункты:
Ассоциация “Электрокабель” несмотря на санкции и ограничения должна оставаться в авангарде мировой кабельной промышленности, сохранять и развивать отношения с международными компаниями (возможно, в частном порядке) и осуществлять обмен опытом как, например, это делалось в составе Ассоциации “Интеркабель”. Если этого не делать, то отечественная кабельная промышленность будет копить, а не сокращать свой отрыв от мировой, а отсутствие на мировой арене не создаст предпосылок для внедрения лучших практик.
В стратегии АЭК 2024 предложены следующие пункты:
За последние годы появляются и развиваются новые каналы сбыта, активно растет направление электронной коммерции, усиливается роль трейдеров, которые начинают конкурировать с производителями и “ломать” рынок, выжимая последние ресурсы из производителей. Отсутствие системной работы с новыми каналами дистрибуции и активной переговорной позиции с трейдерами мешает кабельным производствам развиваться.
В стратегии АЭК 2024 предложены следующие пункты:
После завершения стратегической сессии участники обменивались опытом и впечатлениями от мероприятия. Сформированные пункты это консолидированное восприятие задач Ассоциации “Электрокабель” на 2024 год. Тезисы, вызовы и предложения будут представлены и обсуждены в рамках заседания правления АЭК, которое должно утвердить финальный документ-стратегию развития на 2024 год.
Текст и тезисы подготовил Сергей Кузьминов.
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