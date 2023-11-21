21 октября в зале ВНИИКП состоялось необычное мероприятие - стратегическая сессия Ассоциации “Электрокабель”, направленная на формирование стратегии развития АЭК и векторов реализации проектов.

Необычным мероприятие сделал формат - стратегическая сессия с консультантом по организационному развитию и развитию персонала Евгением Креславским и состав участников, который был сформирован таким образом, чтобы участники стратсессии могли высказывать самые смелые идеи и рассказать о своем видении Ассоциации “Электрокабель”. Кроме того, были приглашены не только члены АЭК, но и сотрудники других предприятий разных должностей и профилей деятельности. На соседних стульях могли оказаться генеральный директор одного завода и специалист по качеству другого, а в состав рабочих групп попадали люди по случайному принципу, что позволило видеть рынок шире, а не только через призму собственных предприятий и выпускаемой номенклатуры. Сам формат стратегической сессии на АЭК проводился впервые. Это уникальное для отрасли мероприятие, где общее время работы групп составило 6 часов. Были проанализированы проблемы и вызовы кабельного бизнеса и сформирована концепция стратегии работы Ассоциации “Электрокабель” на 2024 год.

“РусКабель”, как член АЭК принял участие в работе стратсессии и подготовил список основных вызовов и вариантов решений, предложенных участниками для формировании стратегии работы Ассоциации “Электрокабель” на 2024 и последующие годы.

Более 30 участников деловой сессии сформулировали проблемы и вызовы, которые стоят перед кабельным бизнесом и выработали потенциальные решения и направления работы по которым Ассоциация “Электрокабель” способна оказать существенное влияние. В первоначальном приближении было обозначено более 30 факторов, которые появились на рынке и существенно не него повлияли. После дискуссий и фокусировании на конкретных действиях можно выделить 11 направлений работы по которым предполагается сформировать стратегию АЭК 2024.

RusCable.Ru выделил ключевые моменты стратегической сессии с разъяснениями и комментариями участников, которые помогут понять, почему АЭК - это не просто бизнес-клуб, а министерство нового типа, которое ставит перед собой амбициозные задачи.

Угроза 1. Кадровый голод

Кадровый голод существует во всех отраслях промышленности. Главный тезис стратегической сессии состоит в том, что людей больше не становится и с каждым годом проблема человеческого капитала будет нарастать. АЭК не способен системно решить кадровый вопрос для каждого члена, но возможно формирование институциональных инструментов, которые будут улучшать подготовку, найм, удержание и развитие кадров в отрасли.

В стратегию АЭК 2024 предложены решения:

Создание секции “кадровая политика” в Ассоциации “Электрокабель” для взаимодействия с учебными заведениями, популяризации и повышении престижа работы на кабельных предприятиях. Предложено собрать и консолидировать сведения о рынке труда. Руководителям предприятий необходимо чаще встречаться для обмена опытом. Часть профессий и задач в кабельном бизнесе необходимо выводить на аутсорс, в том числе рассмотреть вопрос создания профессиональных аутстаффинговых компаний и компаний, предлагающих услуги технологов, специалистов по оборудованию и т.д. Ассоциация “Электрокабель” может как сама стать профессиональным кадровым агентством, так и взаимодействовать с имеющимися агентствами для закрытия потребностей в специалистах.

Угроза 2. Переориентирование на Китай и зависимость от азиатского оборудования

Отрасль смогла перестроиться на Китайское оборудование и материалы, но проблема зависимости от импорта не исчезла. Она просто поменяла вектор. У нас в стране нет и не может быть в ближайшее время достигнут полный технологический суверенитет по кабельному оборудованию и материалам.

В стратегию АЭК 2024 предложены решения:

Необходимо постоянно искать и разрабатывать альтернативные варианты поставщиков оборудования и материалов. В частности, в Бразилии есть очень достойные производители кабельного оборудования. Сотрудничать с поставщиками китайского оборудования для постоянного контакта и мониторинга ситуации.

Ассоциация “Электрокабель” может собирать информацию о потребностях в оборудовании для консолидации заказов. Продолжать исследовать и развивать компетенции отечественных производителей при наличии экономической целесообразности.

Угроза 3. Усиление роли государства и его влияние на кабельный бизнес

За последние несколько лет роль государства для кабельного бизнеса существенно выросла. Выросли заказы для оборонной промышленности. Объемы госзаказов по другим направлениям занимают значительную долю рынка. При этом реализуются инструменты господдержки, которые доступны не всем и не всегда. Отрасли важно соблюдать баланс, чтобы не впасть в зависимость и не нести дополнительных потерь от решений государственных органов, которые зачастую не компетентны в вопросах развития кабельного бизнеса. Налоговая нагрузка на бизнес будет расти, будут усложняться формы отчетности, документация и вводиться новые факторы, например, маркировка, способные так или иначе дестабилизировать рынок. Нужно учитывать все эти факторы в стратегии АЭК.

Ключевая задача стратегии АЭК 2024 по взаимодействию с государством:

Ассоциация “Электрокабель” должна усилить работу по взаимодействию с GR-сектором, однако делать это в интересах членов АЭК и защищать в первую очередь, интересы участников Ассоциации, предоставляя им дополнительные преимущества.

Угроза 4. Развитие экспорта, поиск и защита рынков сбыта

Санкции фактически обнулили кабельный экспорт. Несмотря на ограничения, АЭК необходимо постоянно анализировать это направление, искать и тестировать ниши на иностранных рынках и предоставлять возможности для своих членов для реализации на новых рынках и защиты в существующих экспортных направлениях. В настоящих условиях эффективных способов продвижения российского кабеля на мировом рынке и формирования ценового преимущества нет. Многие рынки закрыты с помощью сертификации или требований к локализации. Тот экспорт, который осуществляется при реализации крупных инфраструктурных проектов нужно поддерживать и искать альтернативные рынки сбыта.

В стратегию АЭК 2024 предложены решения:

Ассоциация “Электрокабель” может оказывать содействие в организации бизнес-миссий, коллективных стендов на иностранных выставках, оказывать методическую и информационную поддержку. Возможно создание единого аналитического центра и центра маркетингового продвижения российского кабеля и стандартов на мировом рынке. Для этого предполагается создание аналитического центра и реализации маркетинговых стратегий для систематического ориентирования на внешние рынки, даже если они закрыты.

Угроза 5. Цены на металлы и взаимодействие с поставщиками сырья

Проект лоббирования локальных цен на металлы должен быть продолжен. Но большинство кабельщиков считает, что внедрить локальные цены не получится. Однако самой большой проблемой является не высокая или низкая цена, а постоянное изменение “правил” со стороны металлургов.

В стратегию АЭК 2024 предложены решения:

Ассоциация “Электрокабель” должна отслеживать изменения и настроения металлургов и оперативно предупреждать кабельщиков о возможных изменениях в условиях формирования цен, что особенно актуально в условиях потенциального перехода от LME к альтернативной формуле ценообразования. Ассоциации “Электрокабель” необходимо обсуждать с финансовыми институтами создание понятных и доступных для кабельщиков инструментов хеджирования рисков Провести переговоры по вопросам ценообразования для отдельных категорий кабельной продукции (госзаказ) или продукция на экспорт для формирования ценового преимущества.

Угроза 6. Информационная закрытость и некачественная аналитика

Информационная подготовка и качественная аналитика рынка становятся важными активами и обеспечивают большое преимущество для тех, кто обладает ценными данными о состоянии рынка. За последние 2-3 года информация в кабельном бизнесе стала менее доступна, а качество отраслевой аналитики снижается из-за подачи недостоверных данных. Сильная аналитика должна стать рычагом воздействия на потребителей, GR-сектор и поставщиков и может служить основой для принятия важных управленческих решений внутри Ассоциации “Электрокабель”.

В стратегию АЭК 2024 предложены пункты:

Рассмотреть возможность на переход к модели “обезличенной” отчетности и сбора данных не только с членов АЭК, но и всех отраслевых компаний. В качестве альтернативного варианта отчетности - сбор финансовых показателей из обязательных форм бухгалтерской отчетности по стандартам CRU. Расширить статистику сбором данных по материалам (ПВХ, полиэтилен, металлы). Ассоциации необходимо чаще проводить собрания и совещания не только на уровне руководителей, но и технического и профессионалов среднего звена. Общение должно проходить не только в условиях семинаров, но и в неформальной обстановке.

Угроза 7. Контроль качества полимерных материалов, решение проблем с ПВХ

Кабельного фальсификата на основе занижения сечения ТПЖ стало меньше. Рынок относительно выровнялся. Но фальсификация остается на уровне полимерных материалов, что требует от Ассоциации реализации комплексной стратегии по формированию единых правил игры на рынке. Единственным путем решения проблемы контроля качества полимерных материалов на рынке члены Ассоциации “Электрокабель” видят в системе развитого входного контроля. Только собственный входной контроль способен обеспечить качество и уверенность в свойствах полимеров на текущий момент.

В стратегию АЭК 2024 предложены пункты:

Ассоциации “Электрокабель” необходимо развивать концепцию создания общепринятой системы лицензирования полимерных производств, без которой продукция не будет допускаться на рынок.

Угроза 8. Рост затрат на производство кабельной продукции

Сам по себе рост цен не так важен для кабельщиков, если он происходит за счет изменения цен на сырье или глобальных условий экономики. Но, если, например, правительство вводит дополнительные требования к маркировке, упаковке, утилизации кабельной продукции или создаются другие скрытые “налоги” и на бизнес - это может серьезно повлиять на структуру себестоимости кабеля и полностью убить инвестиционную привлекательность кабельного бизнеса.

В стратегии АЭК 2024 предложено учесть следующее:

Ассоциации “Электрокабель” необходимо анализировать структуру цен и оперативно предупреждать членов в случае появления новых факторов, которые могут серьезно повлиять на себестоимость продукции. Информацию необходимо предоставлять не только членам АЭК, но в государственные органы для обоснования подорожания продукции.

Угроза 9. Рост затрат на производство кабельной продукции

Неконтролируемый рост производственных мощностей и их переизбыток приводят к обострению конкуренции и формировании потенциальных “пузырей” из будущих банкротств. При этом Правительство активно старается стимулировать создание любых производств и рабочих мест и активно выделяет на это средства поддержки. Бесконтрольный рост мощностей приведет к постепенному “выгоранию” рынка и появлению новых “предприятий-зомби”, которые работают в околонулевой зоне рентабельности. Переизбыток мощностей наблюдается в разных сегментах рынка и механизм требует серьезной настройки и подхода. Для решения проблемы неконтролируемого роста незагруженных производственных мощностей Ассоциация “Электрокабель” должна собирать и консолидировать информацию о предприятиях отрасли и их производственных возможностях.

В стратегии АЭК 2024 предложены следующие пункты:

Предлагается провести “инвентаризацию” мощностей для сбора отраслевой статистики и обоснования строительства и ввода в эксплуатацию нового кабельного оборудования. Возможно, что качественная информация об уже имеющихся мощностях остановит беспрерывный рост количества производителей. Ключевым инструментом решения проблемы является повышение ценза выхода на кабельный рынок, в том числе, создание системы лицензирования деятельности по производству кабельной продукции со строгими критериями отбора (критериями могут быть как размер уставного капитала и квалификация персонала, так и одобрение или обязательное членство в международной Ассоциации “Электрокабель”). 719 постановление правительства не работает так, как это было задумано. Поэтому Ассоциации “Электрокабель” необходимо усилить контроль за исполнением данного постановления, описать и предложить поправки в постановление, которые сделают 719 постановление рабочим инструментом, который действительно обеспечивает преимущество. Ассоциации “Электрокабель” необходимо проводить аналитическую работу с крупными и системообразующими предприятиями для создания системы средне- и долгосрочных потребностей рынка. Это позволит кабельным предприятиям осознанно инвестировать в развитие производств. Главным решением проблемы является поиск и создание новых рынков сбыта для членов АЭК. Ключевая задача - загрузить имеющиеся производства высокомаржинальной и востребованной продукцией.

Угроза 10. Информационный голод и обрыв международных связей

Ассоциация “Электрокабель” несмотря на санкции и ограничения должна оставаться в авангарде мировой кабельной промышленности, сохранять и развивать отношения с международными компаниями (возможно, в частном порядке) и осуществлять обмен опытом как, например, это делалось в составе Ассоциации “Интеркабель”. Если этого не делать, то отечественная кабельная промышленность будет копить, а не сокращать свой отрыв от мировой, а отсутствие на мировой арене не создаст предпосылок для внедрения лучших практик.

В стратегии АЭК 2024 предложены следующие пункты:

Необходимо поддерживать участие специалистов в международных конференциях и семинарах. Ассоциации “Электрокабель” необходимо усилить свою работу по направлению “Аналитика”. Для этого нужно собирать и анализировать больше источников информации и формировать собственный международный аналитический центр и международное агентство по примеру CRU, транслируя информацию на внешние рынки. Необходимо продвигать публикации членов АЭК и аналитику на иностранном языке и стать важным источником мировых компетенций по направлению “кабельная промышленность”.

Угроза 11. Изменение каналов сбыта и структуры продаж

За последние годы появляются и развиваются новые каналы сбыта, активно растет направление электронной коммерции, усиливается роль трейдеров, которые начинают конкурировать с производителями и “ломать” рынок, выжимая последние ресурсы из производителей. Отсутствие системной работы с новыми каналами дистрибуции и активной переговорной позиции с трейдерами мешает кабельным производствам развиваться.

В стратегии АЭК 2024 предложены следующие пункты:

АЭК необходимо завершить проект цифрового верифицированного каталога кабельной продукции, обеспечить его интеграцию в ГИСП, разработать и внедрить API и цифровые электронные сервисы и портал для конечных потребителей, проектировщиков и всех заинтересованных лиц. Производители должны работать с крупными потребителями, а дистрибьюторы - с мелкими и не системными клиентами рынка. Ассоциации “Электрокабель” необходимо создать систему публичных котировок цен на кабельную продукцию и показателей нормативной цены и наценки на кабельную продукцию разных сегментов. Аналитический показатель цен позволит производителям и трейдерам прийти к компромиссу для выравнивания нормативной рентабельности продаж и регулирования наценок.

После завершения стратегической сессии участники обменивались опытом и впечатлениями от мероприятия. Сформированные пункты это консолидированное восприятие задач Ассоциации “Электрокабель” на 2024 год. Тезисы, вызовы и предложения будут представлены и обсуждены в рамках заседания правления АЭК, которое должно утвердить финальный документ-стратегию развития на 2024 год.

Текст и тезисы подготовил Сергей Кузьминов.