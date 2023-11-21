Промышленный технопарк КСК получил государственную аккредитацию и вошел в федеральный реестр промышленных технопарков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Соответствующий Приказ выпущен 14 ноября 2023 года Минпромторгом России. Полученный статус позволит значительно расширить перечень доступных мер государственной поддержки по развитию промышленной площадки и ее резидентов.

Губернатор Игорь Руденя отмечал, что реализация таких проектов, как Промтехнопарк КСК, где внедряются инновационные технологии и подходы к производственным процессам, позволяет увеличить объемы импортозамещения в регионе.

«Продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы. Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», – считает Игорь Руденя.

Летом 2021 года глава региона представил потенциал площадок Промышленного технопарка КСК премьер-министру России Михаилу Мишустину и Министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Промтехнопарк КСК – один из крупнейших производственных комплексов Тверской области и первый в регионе частный промышленный технопарк. Является единым центром компетенций группы компаний КСК в Тверской области по разработке и выпуску оборудования и комплектующих для транспортного машиностроения, в том числе для локомотивов, пассажирских вагонов, вагонов метро, электропоездов, низкопольных трамваев, автобусов, электробусов и других видов транспорта.

Работы по созданию Промтехнопарка КСК начались в 2018 году. В конце 2020 года была открыта первая очередь, осуществлен запуск в эксплуатацию основных производственных корпусов. В декабре 2021 года введено в эксплуатацию здание инжинирингового центра и центра поддержки бизнеса, а также центр обработки данных (ЦОД).

Общий объем инвестиций в проект с 2019 по 2023 год составил 4,2 млрд рублей.

В настоящее время все производственные и административные корпуса введены в эксплуатацию, запущены технологические процессы.

Резидентами Промтехнопарка КСК являются предприятия, специализирующиеся на производстве электронных и электрических компонентов, климатического оборудования, элементов интерьера и экстерьера, а также изделий из композитных материалов, сварных металлоконструкций и их окраске, теплообменного оборудования и других комплектующих для транспорта.

Общая площадь зданий и строений Промтехнопарка КСК составляет 90 тыс. кв. метров. Количество рабочих мест, созданных на площадке, превышает 3000. А номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта включает более 300 наименований.

Проект по созданию Промтехнопарка КСК реализуется при поддержке Правительства Тверской области и Министерства экономического развития РФ по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На 2024-2025 годы запланированы новые инвестпроекты в рамках дальнейшего развития Промтехнопарка КСК при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ: строительство двух новых корпусов – производственно-окрасочного и производственно-логистического. Общий бюджет проектов составит не менее 2 млрд рублей.

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 30 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в девяти регионах России, сотрудниками группы являются более 11 тысяч человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.