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Участки в районах Левобережный и Ховрино реорганизуют по проекту КРТ

21 ноября 2023, 16:15 476 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroi.mos.ru
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Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

​Два неэффективно используемых участка на севере столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), передает портал mos.ru.

Эти площадки в районах Ховрино и Левобережный общей площадью 17,42 га входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 41 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект – в 574 млн руб. По итогам редевелопмента участков может быть создано свыше 1,2 тыс. рабочих мест.

Территории расположены по адресам: Фестивальная ул., вл. 6 б, 6 а, 6, 4 а, на пересечении с ул. Лавочкина, и находятся в пешей доступности от станции метро «Речной вокзал» и рядом с парком Дружбы.

Проект предусматривает строительство свыше 255 тыс. кв. метров жилых, а также более 69 тыс. «квадратов» общественно-деловых и социальных объектов. В частности, по итогам комплексного развития участков появятся детский сад для 175 воспитанников, школа для 350 учащихся, культурно-досуговый центр и торговый комплекс.

Кроме того, здесь запланировано размещение многофункционального и медицинского центров, а также многоуровневого паркинга более чем на тысячу машин.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строится жилье, дороги, необходимая инфраструктура.

Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. гектаров.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КРТ
Отрасль: Строительство 

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