«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) расширила восточный участок БАМа еще на 6 километров. Накануне здесь открылось движение по двухпутной вставке Иса – Гвоздевский линии Февральск – Новый Ургал.

Участок проходит в отрогах Туранского хребта и отличается сложным рельефом. Чтобы расширить перегон до проектных отметок и уложить второй путь, механизаторы переработали 500 тысяч кубометров грунта. Высота железнодорожных насыпей достигает здесь 20 метров.



Из-за большого количества рек на перегоне построили 11 искусственных сооружений: 8 мостов и 3 водопропускные трубы. Кроме того, здесь проложили 70 километров кабелей СЦБ и связи, внедрили цифровую автоматику для эффективного управления движением поездов.



Перегон Иса – Гвоздевский – один из 17 объектов на линии БАМа Февральск – Новый Ургал, где «Бамстроймеханизация» строит в совокупности 158 км вторых путей. В результате пропускная способность линии вырастет с 25 до 40 пар поездов в сутки.



Все работы - часть второго этапа программы развития Восточного полигона железных дорог России.