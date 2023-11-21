Ученые Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева разработали самоклеящийся радиопоглощающий материал, недорогой и простой в применении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева разработали самоклеящийся радиопоглощающий материал. Стоимость покрытия за кв. метр при толщине в один мм оценивается в 620 рублей, в то время как аналоги стоят от 4 тыс. до 60 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Электромагнитное излучение - один из видов энергетического загрязнения окружающей среды. Снизить его до приемлемого уровня при работе радиоэлектронных систем позволяет применение защитных материалов. Их разработкой ученые занимаются уже более 20 лет, за это время было создано много видов материалов, в основном отражающих излучение. Разработка мордовских исследователей представляет собой поглощающий материал.

"К тому же аналоги имеют сложный процесс подготовки материала к применению. Для того чтобы нанести такие материалы, к примеру, на стену, на них необходимо нанести специальный клей, а затем воздействовать на него температурой в 100 градусов. При наличии даже маленького сухого участка поглотитель работать не будет. У разработки мордовских ученых такой проблемы нет - подготовка для нее не нужна, применять ее можно в любой момент", - уточняется в сообщении.

Разработанный в МГУ им. Н. П. Огарева радиопоглощающий материал состоит из двух компонентов - герметика невысыхающего типа и наполнителя-поглотителя. Он может применяться в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 100 градусов.

"В качестве поглотителя электромагнитных волн мы используем материалы, которые наполнены рубленным углеродным волокном. При его содержании в 5-10% поглощение составляет 50-60%. Максимальный эффект наблюдается при содержании углеродного волокна в 5%, а металлической окалины 45%, при этом коэффициент потерь составляет 54-75%", - отметил профессор МГУ им. Н. П. Огарева Василий Черкасов.

Эти материалы смогут применяться в зданиях, где расположены промышленные и бытовые СВЧ-установки. Ученые занимаются апробацией материала. С сентября ведутся предварительные испытания технологических процессов на заводе герметизирующих материалов в Дзержинске.