Объем инвестиций в новый комплекс из двух лабораторно-производственных зданий для резидентов технопарка в Академгородке Новосибирска (Академпарк), занимающихся разработками в области биотехнологий и электроники, вырос почти в два раза с 1,3 до 2,3 млрд рублей. Строительство планируется в течение 2024-2027 годов, следует из описания проекта, предоставленного ТАСС Минэкономразвития региона.

"Объем инвестиций (с НДС) 2 346 млн рублей: 103,6 млн рублей - создание инженерной инфраструктуры, 1 495 млн рублей - строительство здания №1 (площадь 16 800 кв. м), 747,5 млн рублей - строительство здания №2 (площадь 7 616 кв. м)", - говорится в описании проекта.

Как следует из описания проекта, дефицит производственных и лабораторных площадей в технопарке новосибирского Академгородка сохраняется на высоком уровне: 13 производственных компаний обратились с потребностью в строительстве новых объектов технопарка.

"Срок реализации - 2024-2027 годы. Застройщик - управляющая компания технопарка. Создание новых объектов производственной инфраструктуры предполагается за счет инвесторов - заинтересованных компаний", - уточняется в описании.

Проект включает в себя комплекс из двух лабораторно-производственных зданий общей площадью 24,4 тыс. кв. м. В новых помещениях, строительство которых планируется в Академгородке, разместятся компании по разработке и производству биопрепаратов, биомедицинских клеточных продуктов, изделий из композиционных материалов, средств тестирования электроники и радиоэлектроники, искусственных кристаллов и другие. Благодаря проектам будет создано более 500 рабочих мест. Срок окупаемости составит девять лет.

Ранее генеральный директор "Академпарка" Дмитрий Верховод оценивал стоимость проекта в 1,3 млрд рублей.

Технопарк новосибирского Академгородка начал функционировать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, 215 из них размещены на площадке Академпарка, остальные имеют возможность пользоваться его инфраструктурой. В настоящее время Академпарк имеет 120 тыс. кв. м производственных, офисных и лабораторных площадей на участке в 10 га. Выручка компаний-резидентов по итогам 2022 года составила около 40 млрд рублей.