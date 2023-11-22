Аналитика кабельного рынка за неделю
В Москве до конца года объявят тендер на строительство здания школы в южной части района Северное Бутово, сообщает RosTender.info. Контракт заключат на 4,4 млрд рублей.
Согласно материалам планируемой закупки, здание появится по адресу улица Феодосийская, владение 1/2. Общеобразовательная организация будет рассчитана на 1175 школьных и 350 дошкольных мест.
Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» по результатам тендера определит подрядчика, который займется проектированием, возведением и вводом объекта в эксплуатацию.
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