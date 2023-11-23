ГУП "ЖКХ РС(Я)" готовится к разработке месторождения угля

Для сокращения эксплуатационных затрат ГУП «ЖКХ РС(Я)» в этом году начало подготовку к разработке угольного месторождения на участке Тихонское в 40 км от села Соболох Момского района.

— В 50-е годы там проводилась геологоразведка, были обнаружены залежи угля. Сейчас мы тесно работаем с министерством промышленности и геологии Якутии. Подняли документацию тех лет, удостоверились, что запасы есть, они составляют порядка 3,7 млн тонн.

За счет добычи с этого угольного месторождения мы предполагаем «закрыть» два района на реке Индигирка – Момский и Абыйский. Там котельные работают на комбинированном топливе: угле и нефти. И нефть мы завозим из Олекминского района, а уголь из Зырянки. Затраты очень большие. Поэтому при разработке собственного месторождения, за счет снижения транспортных издержек экономическая выгода будет достаточно серьезной, — рассказал Виталий Чикачев, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС(Я)».