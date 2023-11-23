​Мосгосстройнадзор с января по октябрь выдал 557 разрешений на строительство недвижимости общей площадью более 14,5 млн кв. м, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строительная отрасль сохраняет высокие темпы по ключевым направлениям и является одним из драйверов развития экономики столицы. Городские и частные застройщики с начала года инициировали возведение 14,5 млн кв. метров недвижимости. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было разрешено строительство объектов общей площадью 13,4 млн «квадратов», ‒ сказал Андрей Бочкарёв.

Он добавил, что более 67% всей строящейся недвижимости (почти 9,8 млн кв. м) приходится на проекты инвесторов. При этом девелоперы готовы предложить москвичам не только жилье, но и объекты социальной, деловой, коммерческой и промышленной инфраструктуры.

«В ближайшие годы за счет внебюджетных средств в разных районах столицы построят 50 образовательных, восемь медицинских, семь спортивных, 39 деловых и восемь производственных объектов», ‒ уточнил Бочкарёв.

Так, в районе Южнопортовый появится учебный корпус с детским садом на 500 мест, в районах Митино и Молжаниновский – детские сады на 235 и 350 малышей соответственно, а в Западном Дегунине ‒ школа на 1050 учащихся.

Офисный квартал построят на территории общественно-делового квартала «СберСити» в районе Кунцево, а на месте бывшей промзоны Центра информатики и электроники в Зеленограде возведут логистический комплекс.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, больше всего разрешений на строительство капитальных объектов с начала года выдано в Троицком и Новомосковском административных округах – 107 документов, в Западном округе – 78, в Юго-Восточном ‒ 58.