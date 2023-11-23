Сотрудники Куйбышевской магистрали завершили весь комплекс работ по реконструкции ульяновского оползневого косогора вблизи реки Волга, по которому проходят железнодорожные пути. Этот участок находится рядом со стратегическим объектом федерального масштаба – Императорским железнодорожно-автомобильным мостом.

В рамках реконструкции железнодорожники произвели укрепление откосов и земляного полотна на участке 891 км – 896 км (перегон Ульяновск-Центральный – Акбаш), капитальный ремонт штолен, замену водоотводных лотков, монтаж очистных сооружений, строительство и ремонт водопропускных труб, устройство лестничных сходов вдоль сооружений.

Выполнены работы по реконструкции водоотводных лотков по периметру более 4 км, штолен – свыше 2 км и укладке железобетонных водоотводных лотков – более 4 км.

Кроме того, весь оползневый участок с 892 по 895 км оснастили системой геотехнического мониторинга. Теперь с помощью специальных датчиков, установленных на протяжении всего объекта, в режиме реального времени железнодорожники следят за состоянием земляного полотна Волжского косогора, чтобы снизить риск развития оползневых процессов.

Реализация проекта позволила стабилизировать оползневые процессы на косогоре, восстановить дренажную систему штолен, предотвратить разрушение водоотводных и противодеформационных сооружений и, как следствие, повысить безопасность на железнодорожном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.