23 ноября 2023 года в НИУ «МЭИ» стартовал V Всероссийский фестиваль радиоэлектроники, ключевой тематикой которого стало обсуждение России как центра технологических разработок БРИКС.

Фестиваль радиоэлектроники призван познакомить более 3000 участников с достижениями и перспективными направлениями развития отечественной радиоэлектроники, способствовать популяризации профессии и обеспечению отрасли молодыми квалифицированными кадрами. Мероприятие проводится по трем трекам: отраслевой, профориентационный и конкурсный.

«Фестиваль, организованный в МЭИ, проводится уже 5 раз и направлен на создание новых форм популяризации и развития радиоэлектроники. Мы стремимся привлечь профессионалов из сфер науки, образования, промышленности и военного дела, чтобы обсудить перспективные сегменты радиоэлектроники, а также проекты по проектированию систем, оборудования, приборов и устройств для нужд промышленности и армии», — рассказал о проведении фестиваля ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В рамках фестиваля совместно с Военным учебным центром при НИУ «МЭИ» пройдёт расширенное заседание экспертно-методического совета программы инженерных конкурсов «Наука побеждать», в финале которых планируется проведение военно-технических игр. Программа «Наука побеждать» является единственной в России постоянно действующей платформой по вовлечению будущих военных радиоинженеров в профессию на основе военно-технических соревнований, в которых принимают участие, наряду с ИРЭ и ВУЦ, представители других вузовских ВУЦ, армии, промышленности, общественных организаций.

Организаторами V Фестиваля радиоэлектроники выступили Национальный исследовательский университет «МЭИ» в лице института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова (ИРЭ) и НКО «Ассоциация малых конструкторских бюро и руководителей инновационных компаний» (АМКБ). В этом году к фестивалю также присоединились более 10 вузов со всей России. В мероприятии принимают участие более 15 работодателей, в числе которых VK education, АО РКС, ООО «Радиокомп», ООО ТПК Вартон, АО НИИМЭ, АО НТЦ Модуль, АО НПО Орион, YADRO и другие.

Одним из ярких мероприятий станет инженерный конкурс «Связь поколений». В конкурсе примут участие студенты и выпускники-представители предприятий отрасли.

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