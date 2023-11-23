Ряд регионов получит дополнительное финансирование на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений. Распоряжения о перераспределении на эти цели более 400 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Дагестане, Мордовии, Забайкальском крае, Московской области. Это позволит провести необходимые работы и защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры.

Часть финансирования пойдёт на расчистку рек на территории Крыма, Чечни и Смоленской области, а также на проведение дополнительных противопаводковых работ в Кабардино-Балкарской Республике – углубление дна и регулирование русел рек Черек, Баксан, Урвань и Нальчик, что поможет ликвидировать последствия ливней, прошедших в регионе в 2023 году.

Работа ведётся в рамках федеральных проектов «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» и «Сохранение уникальных водных объектов».