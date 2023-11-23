Ведомство изучило, как проводилась в регионах в 2022 году госполитика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, и оценило итоги по критериям согласно приказу Минэкономразвития России №636.В итоге самые высокие баллы получил 21 регион. Им условно присвоен высокий класс энергоэффективности «А+». Еще 25 регионов получили класс «А», 17 – класс «В». 14 регионов оценили на «С», 5 на «D» и 3 региона получили низшую отметку «Е».

Максимально высокого уровня – класса «А++» пока не достиг ни один субъект, отметила директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Ирина Петрунина. «Фактически это тот потенциал, который мы можем реализовать в дальнейшем, и понимаем, куда мы движемся и что нам для этого нужно сделать», - сказала она.

Ирина Петрунина добавила, что лучше всего регионы справляются с повышением энергоэффективности в дорожной и уличной инфраструктуре и в государственных и муниципальных учреждениях.

Особо отмечены регионы, добившиеся максимальных результатов по отдельным оцениваемым направлениям государственной политики.

Так, в сфере стратегического планирования в 2022 году выделилась Нижегородская область. Лидер в сфере энергоэффективности дорожной и уличной инфраструктуры (освещение региональных и муниципальных дорог) – Белгородская область. Санкт-Петербург – лидер по энергоэффективности многоквартирных домов (учитывались энергоэффективный капремонт, оснащение домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, приборами учета, а также доля перекрестного субсидирования).

Мурманская область лучше всех справилась с энергоэффективностью государственных и муниципальных учреждений, а Чувашия – с организационным и методическим обеспечением госполитики в области энергоэффективности.

«В текущем году впервые проведена оценка деятельности регионов в области энергоэффективности согласно новой методики. И это, на мой взгляд, большой шаг на пути к выстраиванию последовательной комплексной работы над повышение энергоэффективности в регионах. Многофакторная оценка, предусмотренная методикой, позволяет как регионам, так и федеральным ведомствам оценить не только общее состояние дел, но и по отдельным направлениям. Что, в дальнейшем, будет способствовать концентрации работы над наиболее проблемными направлениями. Кроме того, подобная оценка позволит выявлять лучшие практики, истории успеха регионов, и распространять их по всем субъектам Российской Федерации», - отметила заместитель генерального директора, директор «Центра энергоэффективности» Фонда ЦСР Екатерина Кваша.

К наиболее успешным практикам в 2022 году, по словам Петруниной, можно отнести автоматизированную систему учёта энергоресурсов бюджетных учреждений в Белгородской области, энергосервисные контракты в жилищном фонде в Якутии, систему рейтинговой оценки муниципальных районов в Санкт-Петербурге.