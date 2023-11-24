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На калужском предприятии "Росэлектроники" запустят производство беспилотников

24 ноября 2023, 17:30 347 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росэлектроника
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Калужский электромеханический завод Концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) запустит производство беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение предприятие подписало с разработчиком БПЛА - ООО «Летающие Машины Тюринга». Первые предсерийные образцы беспилотных авиационных систем «Т-300» и «TFM-15» уже выпущены на КЭМЗ. 

Подписи под документом поставили генеральный директор Калужского электромеханического завода (АО «КЭМЗ») Евгений Золотницкий и генеральный директор ООО «ЛМТ» Юрий Мазуров.

«Т-300» и «TFM-15» - два типа беспилотников самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой в двух различных весовых классах. В основе конструкции машин лежит масштабируемая, конфигурируемая и легко модернизируемая платформа, которая позволяет перевозить грузы разной специфики, большого объема, а также размещать на ней широкий спектр навесного оборудования.

Первые образцы «Т-300» и «TFM-15», вышедшие из сборочного цеха калужского завода, были представлены заказчикам и регуляторам беспилотной отрасли в ходе подписания соглашения.

«Сегодня мы готовы к выпуску на нашей площадке новых изделий. Благодаря успешной реализации федеральных целевых программ техперевооружения, сегодня мы имеем качественную производственную базу для изготовления высокотехнологичной техники. В прошлом году мы построили два новых корпуса общей площадью почти 3 тыс. квадратных метров. Сегодня на нашем предприятии работает 1350 высококвалифицированных специалистов, это хороший кадровый потенциал. Кроме того, у нас есть еще одна производственная площадка в Калуге – завод «Калугаприбор». Успешная совместная реализация крупных проектов дает нам уверенность в выполнении больших заказов в самые короткие сроки», - сказал Евгений Золотницкий

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Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Электротехника 

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