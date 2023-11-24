Калужский электромеханический завод Концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) запустит производство беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение предприятие подписало с разработчиком БПЛА - ООО «Летающие Машины Тюринга». Первые предсерийные образцы беспилотных авиационных систем «Т-300» и «TFM-15» уже выпущены на КЭМЗ.

Подписи под документом поставили генеральный директор Калужского электромеханического завода (АО «КЭМЗ») Евгений Золотницкий и генеральный директор ООО «ЛМТ» Юрий Мазуров.

«Т-300» и «TFM-15» - два типа беспилотников самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой в двух различных весовых классах. В основе конструкции машин лежит масштабируемая, конфигурируемая и легко модернизируемая платформа, которая позволяет перевозить грузы разной специфики, большого объема, а также размещать на ней широкий спектр навесного оборудования.

Первые образцы «Т-300» и «TFM-15», вышедшие из сборочного цеха калужского завода, были представлены заказчикам и регуляторам беспилотной отрасли в ходе подписания соглашения.