На столичном заводе изготовили оптоволоконные кабельные сборки для современных отечественных авиатренажеров. С их помощью можно получать высококачественное изображение с минимальным временем задержки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Разработка представляет собой соединительный оптический кабель, оконцованный водонепроницаемыми, стойкими к коррозии и проникновению пыли соединителями.

«Завод «Спецкабель» с 1997 года выпускает кабели и кабельные сборки специального назначения, огнестойкие кабельные линии для многих отраслей промышленности. Инженеры предприятия регулярно разрабатывают новые модели – только в этом году на рынок вывели свыше 10 изделий, в том числе по индивидуальным требованиям заказчиков. Так, на заводе создали оптические кабельные сборки для отечественных авиатренажеров, которые предназначены для подготовки летного состава новейших отечественных самолетов и вертолетов. Изделия обеспечивают сверхскоростную передачу больших объемов информации, что позволяет добиваться высокого качества изображения при крайне низком времени задержки данных», – рассказал Владислав Овчинский.

Предприятие выпустило уже около 100 изделий, а в следующем году планирует значительно увеличить этот показатель за счет роста поставок отечественных авиатренажеров как на внутренний, так и на внешний рынки.

Компания использует также современные производственные технологии, например на 3D-принтере изготавливают стяжки, которые обеспечивают выход кабеля из хвостовика под нужным углом. Это позволяет эксплуатировать кабельную сборку в стесненных условиях.

«Конструкция наших кабельных сборок соответствует всем предъявляемым заказчиком требованиям. При этом они имеют технические характеристики на уровне лучших зарубежных аналогов, а повышенная стойкость к растягивающим и раздавливающим нагрузкам, а также защищенные соединители, позволят использовать их в полевых условиях. Проведенные испытания показали, что изделия могут применяться и в других отраслях, например для межблочной коммутации в базовых станциях и антенных мачтах сотовой связи», – отметил руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок компании Андрей Гусев.

Использующиеся в оптических кабельных сборках разъемы предназначены для работы в промышленных и уличных условиях, которые отличаются повышенной влажностью, загрязненностью, воздействием химически агрессивных сред и экстремальными температурами. Среди сфер применения герметичных разъемов: системы видеонаблюдения, промышленные установки, нефтегазовые и горнодобывающие предприятия, мобильные комплексы связи.

Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

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