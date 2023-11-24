Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко проинспектировал ход работ по модернизации городского электротранспорта в Перми. В мероприятии также приняли участи представители Минтранса России.

В 2023 году в Перми запланирована реконструкция 11,12 км трамвайных путей. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершаются на участке протяженностью 7,6 км, при этом 2,2 км уже введено в техническую эксплуатацию. Всего до 2025 года планируется модернизировать 35 км трамвайных путей и семь тяговых подстанций.

Кроме того, в рамках программы планируется масштабное обновление подвижного состава. В Пермский край поставят 44 односекционных трамвая, из них 30 единиц в 2023 году. С опережением графика в регион прибыли 16 новых низкопольных электробусов КамАЗ-6282, для которых также были смонтированы 4 ультрабыстрые зарядные станции. Электробусы оснащены камерами видеонаблюдения, USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами. Планируется, что в ближайшее время электробусы приступят к работе в регулярном режиме.

Для обеспечения работы обновленной инфраструктуры в городе внедрены интеллектуальные транспортные системы. Уже реализованы 7 из 8 модулей цифровой платформы управления общественным транспортом, в частности, успешно запущен модуль по информированию пассажиров, за счет которого пассажиры могут отслеживать прибывающий транспорт, строить маршрут или оплачивать проезд. На данный момент ведется работа по внедрению модуля управления светофорными объектами.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава и инфраструктуры горэлектротранспорта – один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

В 2023 году Правительством Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации запущена Программа Комплексного развития городского электрического транспорта.

Проект одновременно реализуется в 10 регионах: Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях. Данные субъекты РФ получат более 85 млрд рублей из средств федерального бюджета, при этом более 36 млрд планируется освоить в 2023 году. Общая стоимость программы, реализуемой с применением механизма концессии, составит более 250 млрд рублей. Субсидирование осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также проект финансируется из региональных бюджетов, частных инвестиций и кредитов ВЭБ.РФ.

Всего до 2028 года предусмотрены модернизация и создание более 620 км трамвайных путей, 97 тяговых подстанций и 11 депо, установка 107 зарядных станций, а также поставка 647 трамваев и 286 электробусов.