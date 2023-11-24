Заседание провел Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров. Участвовали Заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России Наталья Попова, представители членов организации, профильных ассоциаций и отраслевых объединений.

«В октябре Президент подписал указ, которым утверждена обновленная Климатическая доктрина России. Согласно ее положениям, наша страна будет способствовать исследованиям и разработкам в области энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии, технологий поглощения парниковых газов, а также развитию других инновационных экологически приемлемых и экономически эффективных технологий. Это еще одно подтверждение актуальности той проблематики, которой посвящена наша работа», – подчеркнул в своем выступлении Андрей Муров.

Комиссия рассмотрела практические решения, направленные на совершенствование технологических процессов и рост энергоэффективности. В том числе участники обсудили внедрение интеллектуальных систем управления энергетическими ресурсами и цифровых аналитических платформ, развитие «умного» учета электроэнергии.

Как отметил Андрей Муров, этим заседанием комиссия запустила цикл мероприятий, посвященных отдельным кластерам технологий для повышения энергоэффективности. На следующей встрече будут рассматриваться вопросы, связанные с применением новых материалов для экономии энергоресурсов.

Комиссия по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения под руководством члена Бюро Союза машиностроителей России Андрея Мурова действует с 2019 года. Ее основной задачей является содействие повышению энергоэффективности машиностроительных предприятий и развитию ими производств соответствующей продукции для других отраслей. В комиссию входят представители федеральных органов исполнительной власти, предприятий, финансовых институтов и образовательных организаций.