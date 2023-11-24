Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного газоснабжения и газификации Камчатского края с использованием сжиженного природного газа (СПГ). На строительство объектов береговой инфраструктуры по приёму и переработке СПГ из федерального бюджета будет направлено 12 млрд рублей. Постановление о правилах предоставления этих средств региону подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование поступит в рамках государственной программы «Развитие энергетики» в течение 2023–2025 годов. С помощью этих средств будет реализован инвестиционный проект по созданию причалов и комплекса приёма сжиженного газа в бухте Раковая Авачинской губы. За счёт внебюджетных источников будет создан плавучий терминал для приёма СПГ и построены морские суда-газовозы. Сжиженный газ на Камчатку предполагается поставлять в рамках проекта «Сахалин-2».

Вопрос развития мощностей для приёма и переработки СПГ обсуждался в ходе рабочей поездки Михаила Мишустина на Камчатку в августе 2020 года. В августе 2023 года Правительство утвердило «дорожную карту» газификации Камчатского края до 2025 года, определив основные этапы и сроки работ, а также источники финансирования. Реализация намеченных планов необходима для стабильного развития региона и поможет выполнению программы социальной газификации, что особенно важно в условиях сурового северного климата Камчатки.