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Представители НИК В3 "Подстанции и электроустановки" РНК СИГРЭ приняли участие в стратегической сессии отделения РАН

24 ноября 2023, 09:24 191 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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22 ноября 2023 года в 11.00 (мск) в главном здании РАН состоялась Стратегическая сессия Отделения историко-филологических наук РАН «Миграции и технологический суверенитет России».

Заседание прошло под председательством вице-президента РАН, академика-секретаря ОИФН РАН Николая Макарова.

В ходе встречи были заслушаны доклады:

  • «Российское интеллектуальное зарубежье XX – первой четверти XXI в.: глобальные миграции идей и технологий» — зам. академика-секретаря ОИФН РАН академик Ефим Пивовар;
  • «Миграционные процессы в России (по материалам «Миграционного атласа Российской Федерации»)» — д.г.н. Виталий Белозеров (СКФУ);
  • «Национально-культурные объединения в интеграции и дезинтеграции поликультурных социумов на Юге России: миграционный аспект» — д.ф.н. Юрий Волков, к.с.н. Андрей Бедрик (Южнороссийский филиал Института социологии ФНИСЦ РАН, ЮФУ);
  • «Технологическая перспектива переписи населения и миграционные вызовы России» — к.и.н. Валерий Степанов (Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН).

Сессия привлекла внимание не только представителей науки, но и ряда министерств России, включая представителей НИК В3 РНК СИГРЭ.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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