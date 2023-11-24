22 ноября 2023 года в 11.00 (мск) в главном здании РАН состоялась Стратегическая сессия Отделения историко-филологических наук РАН «Миграции и технологический суверенитет России».

Заседание прошло под председательством вице-президента РАН, академика-секретаря ОИФН РАН Николая Макарова.

В ходе встречи были заслушаны доклады:

«Российское интеллектуальное зарубежье XX – первой четверти XXI в.: глобальные миграции идей и технологий» — зам. академика-секретаря ОИФН РАН академик Ефим Пивовар;

— зам. академика-секретаря ОИФН РАН академик Ефим Пивовар; «Миграционные процессы в России (по материалам «Миграционного атласа Российской Федерации»)» — д.г.н. Виталий Белозеров (СКФУ);

— д.г.н. Виталий Белозеров (СКФУ); «Национально-культурные объединения в интеграции и дезинтеграции поликультурных социумов на Юге России: миграционный аспект» — д.ф.н. Юрий Волков, к.с.н. Андрей Бедрик (Южнороссийский филиал Института социологии ФНИСЦ РАН, ЮФУ);

— д.ф.н. Юрий Волков, к.с.н. Андрей Бедрик (Южнороссийский филиал Института социологии ФНИСЦ РАН, ЮФУ); «Технологическая перспектива переписи населения и миграционные вызовы России» — к.и.н. Валерий Степанов (Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН).

Сессия привлекла внимание не только представителей науки, но и ряда министерств России, включая представителей НИК В3 РНК СИГРЭ.