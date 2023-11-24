Аналитика кабельного рынка за неделю
22 ноября 2023 года в 11.00 (мск) в главном здании РАН состоялась Стратегическая сессия Отделения историко-филологических наук РАН «Миграции и технологический суверенитет России».
Заседание прошло под председательством вице-президента РАН, академика-секретаря ОИФН РАН Николая Макарова.
В ходе встречи были заслушаны доклады:
Сессия привлекла внимание не только представителей науки, но и ряда министерств России, включая представителей НИК В3 РНК СИГРЭ.
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