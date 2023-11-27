Завершаются работы на 70-километровом участке трассы М-12 «Восток» до Казани в Республике Татарстан. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Строительство восьмого этапа скоростной автодороги М-12 “Восток”, ближайшего к Казани, близится к завершению. Готовность участка от пересечения с трассой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали составляет 95%. Сейчас строители заканчивают работы на основном ходу дороги. На мосту через Волгу, который входит в состав участка и является самым масштабным искусственным сооружением всей трассы, полностью уложен асфальт, завершается монтаж освещения и барьерного ограждения», – сказал Марат Хуснуллин.

Мост протяжённостью более 3,3 км соединяет Лаишевский и Верхнеуслонский районы Татарстана. Сооружение поднимают на высоту до 37 м от воды 28 опор, общий вес металлоконструкций составляет 45 тыс. т.

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко добавил, что работы на восьмом этапе М-12 ведутся в круглосуточном режиме. «На участке мы задействовали 4,1 тысячи человек и 916 единиц техники. Сейчас рабочие устанавливают шумозащитные экраны, рамки автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). К скорому открытию готовятся площадки отдыха для водителей и многофункциональные зоны дорожного сервиса», – пояснил он.

Восьмой участок трассы М-12 «Восток» планируется открыть одновременно с запуском движения дороги до Казани уже в декабре 2023 года.

Строительство трассы М-12 ведётся в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Далее планируется продлить трассу до Екатеринбурга и Тюмени.