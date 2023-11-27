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На развитие инфраструктуры Красноуральска планируют направить 73,5 млрд рублей

27 ноября 2023, 18:00 423 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Коммерсантъ

В развитие экономики и социальной сферы Красноуральска (Свердловская область) планируют вложить 73,5 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики региона. Уточняется, что инвестиции направят из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Планируется, что на эти средства в Красноуральске построят начальную школу на 400 мест, лыжероллерную трассу с базой проката, инфраструктуру для развития настольного тенниса, создадут медицинский центр, модельную библиотеку и благоустроят восемь общественных и 40 дворовых территорий.

Власти планируют отремонтировать автомобильные дороги общего пользования, здания учреждений культуры, Красноуральской городской больницы и реконструировать городской стадион у Дворца спорта «Молодость», сети газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистных вооружений.

Кроме того, средства направят на покупку передвижного автоклуба для организации культурного досуга жителей сел.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план развития городского округа Ревда. В развитие его инфраструктуры планируют вложить 56,9 млрд руб.

Василий Алексеев

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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