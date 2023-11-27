На обложке провода марки СИП от кабельного завод "ЦВЕТЛИТ". Завод активно развивается и расширяет пул партнеров. Всего за несколько лет КЗ "Цветлит" значительно укрепил рыночные позиции и вырос в объемах производства как классической, так и новой продукции. На заводе прекрасно уживаются линии по производству резинового кабеля и СИП, крупного кабеля с алюминиевой секторной жилой и классических марок ВВГ и ПВС. Смотрите видео о заводе "Цветлит" и заказывайте СИП на отличных условиях!

Читайте в номере:

Третья глава проекта "Эталон качества" об испытательном центре ВНИИКП. Героем стал Дмитрий Гук, заведующий высоковольтным испытательным центром ВНИИКП. Каково проводить испытания несколько лет, почему ВИЦ стал опорой для "Россетей" и как нагреть кабель до нужной температуры? Читайте большое интервью и смотрите фотографии в большом проекте!

400 кайдзенов на "Москабельмет". Как японские технологии повышения эффективности работают на флагмане кабельной отрасли?

"ЭЛКА-Кабель" теперь стал "ЭЛКА-полимер". Новые бизнес-направления компании.

День здоровья на "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", "Режкабель" на обучении во ВНИИКП, новые конструкции "Спецкабеля" и новости госсектора для кабельщиков в дайджесте новостей.

Фоторепортаж с 30-летия АО "ВНИИКП". От непростых 1990-х к коммерческой науке. Фото с торжественной церемонии.

ПВХ или безгалогенка? И ПВХ и безгалогенка! ЭКО КОМПАУНД ГРУПП продвигает собственные материалы и объясняет как на бытовом уровне проверить содержание галогенов в компаунде. Редкий случай, когда кабельщикам объяснили, что значат все эти буквы в марках компаундов. Статья с большой технической таблицей и предупреждением о ценах и технологичности HF-компаудов. Читайте в развороте.

Новые эпизоды шоу и подкастов на Kabel.FM вместе с НПО "Фариаль"! Первое кабельное радио использует LAN-кабели Farial для организации трансляции.

ОКЛ-подкаст, УНКОМТЕХ 360 и Стратегия Ассоциации "Электрокабель" 2024. Есть что посмотреть и послушать на YouTube!

Завод "Контактор" (теперь входит в IEK GROUP) получил подтверждение о российском происхождении сразу на 10 линеек автоматических выключателей. Постановление 719 Минпромторга работает как нужно. Скоро в тендерах продукции "Контактор" станет намного больше!

Выставка Cabex 2024 ждет посетителей! Мест для стендов уже не осталось! Но пора регистировать бейджи и планировать поездки! Регистрация на выставку открыта!

Завершает выпуск рубрика "фото недели" от ТК "КабельСтройСервис". Кабель для ремонтных работ в наличии! Ищите нужный кабель по отличным ценам на складе ТК "КабельСтройСервис"!

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №339 от 27 ноября 2023 года

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