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RusCable Insider #339 - СИП на "Цветлите", высоковольтные испытания ВНИИКП, безгалогенка ЭКО Компаунд и стратегия АЭК

27 ноября 2023, 15:38 582 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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На обложке провода марки СИП от кабельного завод "ЦВЕТЛИТ". Завод активно развивается и расширяет пул партнеров. Всего за несколько лет КЗ "Цветлит" значительно укрепил рыночные позиции и вырос в объемах производства как классической, так и новой продукции. На заводе прекрасно уживаются линии по производству резинового кабеля и СИП, крупного кабеля с алюминиевой секторной жилой и классических марок ВВГ и ПВС. Смотрите видео о заводе "Цветлит" и заказывайте СИП на отличных условиях! 

Читайте в номере:

  • Третья глава проекта "Эталон качества" об испытательном центре ВНИИКП. Героем стал Дмитрий Гук, заведующий высоковольтным испытательным центром ВНИИКП. Каково проводить испытания несколько лет, почему ВИЦ стал опорой для "Россетей" и как нагреть кабель до нужной температуры? Читайте большое интервью и смотрите фотографии в большом проекте!
  • 400 кайдзенов на "Москабельмет". Как японские технологии повышения эффективности работают на флагмане кабельной отрасли?
  • "ЭЛКА-Кабель" теперь стал "ЭЛКА-полимер". Новые бизнес-направления компании. 
  • День здоровья на "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", "Режкабель" на обучении  во ВНИИКП, новые конструкции "Спецкабеля" и новости госсектора для кабельщиков в дайджесте новостей.
  • Фоторепортаж с 30-летия АО "ВНИИКП". От непростых 1990-х к коммерческой науке. Фото с торжественной церемонии.
  • ПВХ или безгалогенка? И ПВХ и безгалогенка! ЭКО КОМПАУНД ГРУПП продвигает собственные материалы и объясняет как на бытовом уровне проверить содержание галогенов в компаунде. Редкий случай, когда кабельщикам объяснили, что значат все эти буквы в марках компаундов. Статья с большой технической таблицей и предупреждением о ценах и технологичности HF-компаудов. Читайте в развороте.
  • Новые эпизоды шоу и подкастов на Kabel.FM вместе с НПО "Фариаль"! Первое кабельное радио использует LAN-кабели Farial для организации трансляции. 
  • ОКЛ-подкаст, УНКОМТЕХ 360 и Стратегия Ассоциации "Электрокабель" 2024. Есть что посмотреть и послушать на YouTube!
  • Завод "Контактор" (теперь входит в IEK GROUP) получил подтверждение о российском происхождении сразу на 10 линеек автоматических выключателей. Постановление 719 Минпромторга работает как нужно. Скоро в тендерах продукции "Контактор" станет намного больше!
  • Выставка Cabex 2024 ждет посетителей! Мест для стендов уже не осталось! Но пора регистировать бейджи и планировать поездки! Регистрация на выставку открыта!
  • Завершает выпуск рубрика "фото недели" от ТК "КабельСтройСервис". Кабель для ремонтных работ в наличии! Ищите нужный кабель по отличным ценам на складе ТК "КабельСтройСервис"!

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №339 от 27 ноября 2023 года

Смотрите и слушайте выпуск RusCable Live о стратегической сессии Ассоциации "Электрокабель" 

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Метки: RUSCABLE INSIDER, ЦВЕТЛИТ, АЭК, ВНИИКП, ЭКО КОМПАУНД ГРУПП, КОНТАКТОР
Отрасль: Кабельная промышленность Материалы для КПП Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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