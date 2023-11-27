В Ульяновске построят жилой комплекс за 466 миллионов

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 466 млн рублей строительство жилого комплекса комфорт-класса «На Тимирязева» в Ульяновске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта группе «СКН».



Жилой комплекс общей площадью 11 тыс. кв. метров рассчитан на 139 квартир. Новостройку возведут в 4 км от центра города в современном районе с развитой социальной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Сдать объект планируется в I квартале 2025 года.

«В числе приоритетных направлений банка – расширение партнерской сети и географии бизнес-присутствия. На сегодняшний день мы работаем с 337 застройщиками в 63 регионах. Ульяновская область стала еще одним субъектом в портфеле, где банк финансирует жилищное строительство и ведет активную работу по расширению регионов своего присутствия», – отметил управляющий директор Поволжского регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Шамиль Халиков.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Ульяновской области возводится 472 тыс. кв. метров жилья, из них 100% – с использованием счетов эскроу.