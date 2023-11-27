В селе Варьеган возведут спорткомплекс

Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве Ханты-Мансийского автономного округа выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства физкультурно-спортивного комплекса в селе Варьеган Нижневартовского района. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Село Варьеган образовано в 1900 году на месте древних стоянок оленеводов. Широкую известность оно приобрело в 1960-е годы после открытия крупных нефтегазовых месторождений в Нижневартовском районе. Сегодня село также известно своим этнографическим парком. Но здесь нет ни одного спортивного объекта. Дети и взрослые тренируются в школе, где для них работает спортзал. Хотя многие спортсмены из Варьегана успешно участвуют в окружных и всероссийских соревнованиях. Но вскоре ситуация изменится – к 2025 году в селе построят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс. На площади 1,5 тыс. кв. м разместят залы для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, площадки для проведения соревнований, кабинеты для персонала и санитарно-гигиенические помещения.*

Застройщик – МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района». Проектировщик – ООО «АкадемПроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.