Мостовой переход длиной 336 и высотой 12 метров полностью обновлен, как и автоподходы к нему. Общая протяженность участка работ на федеральной автодороге составила почти километр.

Капитальный ремонт начался в 2021 году и полностью завершился осенью 2023-го.

– До начала работ сооружение находилось в предаварийном состоянии с ограниченной грузоподъемностью до 44 тонн, необходимостью снижения скорости движения до 40 км/ч и ограничением по габаритам для транспорта до 6 метров. Чтобы улучшить пропускную способность моста, необходимо было заменить все несущие конструкции. А для обеспечения непрерывного движения автомобилей по федеральной трассе на время работ мы возвели временное искусственное сооружение рядом, перепустили на него трафик и приступили к капитальному ремонту, – рассказал начальник отдела дорожных сооружений ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Вячеслав Петровичев.

Специалисты восстановили опоры моста, заменили балки пролетных строений, а дорожное покрытие устроили из износостойких материалов: нижний слой из литого асфальтобетона, верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Разметку нанесли из термопластика. Заменили деформационные швы, а также перила и железобетонные водосбросные лотки на более устойчивые к разрушениям композитные.

В итоге ширина проезжей части доведена до нормативных 7,5 м, грузоподъемность увеличена до 80 тонн, а разрешенная скорость движения – до 90 км/ч.

Чтобы защитить участок дороги у реки от подтоплений во время ледоходов и паводков, специалисты укрепили регуляционные сооружения – конусы, дамбы, руслонаправляющие конструкции. А для обеспечения экологической составляющей дорожного объекта и очистки дождевых вод до их попадания в р. Хопер предусмотрели устройство локальных очистных сооружений.

На всем протяжении участка установлена линия искусственного освещения со светодиодными светильниками, которые ярче и экономичней, чем лампы накаливания, что благоприятно скажется на безопасности дорожного движения.