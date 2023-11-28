На «Заводе Москабель» состоялся второй по счету День Информирования по результатам программы «Культура непрерывных улучшений». Были подведены промежуточные итоги, награждены авторы лучших кайдзенов, а также намечены дальнейшие планы и перспективы.

Дни Информирования стартовали в июле и представляют собой цикл мероприятий, которые проводятся каждые три месяца, чтобы делиться результатами и дополнительно мотивировать сотрудников на активное участие в программе.

На повестке второго Дня Информирования были не только статистика внесенных на рассмотрение и одобренных предложений, а также награждение авторов лучших кайдзенов, но и открытие новой производственной площадки, которое состоялось недавно. Генеральный директор Группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков представил долгосрочные планы и перспективы, которые открылись перед компанией в связи с запуском нового цеха. Коллектив ознакомился с новыми технологиями в области сварки и гофрирования, которые улучшают производственные процессы, результатами по увеличению производительности на экструзионной линии и крутильной машине и новыми стандартами комфортной и безопасной рабочей одежды.

Главной темой Дня Информирования, конечно, стала подача кайдзенов. На данный момент сотрудниками внесено уже более 440 предложений и более 100 из них уже реализованы.

На Дне Информирования были отмечены заводчане, предложившие больше всех кайдзенов, и авторы наиболее инновационных и интересных идей. Так, заместитель начальника технологического отдела Алексей Никитин, который предложил изменение конструкции кабелей с гофрированной стальной лентой, награжден за внедрение идеи с плановым экономическим эффектом, а слесарь-ремонтник 6 разряда Артур Асадян, предложивший удобный механизм раскладки кабеля, — за решение, упрощающее трудовые процессы.

Отмечены и сотрудники, реализующие одобренные предложения по улучшению производственных процессов. За выдающиеся результаты отмечены команды под руководством заместителя главного инженера Алексей Зорина, главного инженера Алексей Петрова и главного энергетика Алексея Хромова.

«Завод Москабель» уверенно движется к поставленному плану — 500 предложений по улучшению до конца года — и призывает всех сотрудников внести свой вклад в приближение этой цели.

Вносить предложение очень просто и удобно, это можно сделать несколькими способами. А главное — действует система премирования: каждый автор реализованного кайдзена получает от 500 до 5000 рублей, а за реализованную идею с экономическим эффектом более 100 000 рублей автору будут выплачены 10% от этой суммы.