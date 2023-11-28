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Итальянский Terna завершил мониторинг технического состояния около 3100 км ВЛ на Сардинии при помощи аэрофотосъемки

28 ноября 2023, 16:15 418 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС

Итальянский системный оператор Terna завершил мониторинг около 3100 км ВЛ на о.Сардиния. Всего было обследовано 169 ВЛ напряжением 60, 130, 220 и 380 кВ путем аэрофотосъемки с вертолета.

Ежегодно Terna инвестирует около €50 млн в мониторинг технического состояния и обслуживание принадлежащих компании электросетевых активов. Применение аэрофотосъемки при технической инспекции ВЛ, для проведения которой компания приобрела 7 вертолетов, позволяет более эффективно выявлять повреждения проводов, опор и линейной арматуры.

За день вертолет может облететь до 240 км ВЛ и произвести аэрофотосъемку ВЛ с разных ракурсов, в то время как при наземном мониторинге можно проинспектировать только 15 км ВЛ. При этом наземный мониторинг технического состояния остается основным инструментом для выявления повреждений, которые невозможно обнаружить при аэрофотосъемке.

Все используемые для инспекции технического состояния ВЛ вертолеты оснащены современным диагностическим оборудованием, в том числе 4 новейшими камерами, управляемыми находящимися на борту вертолета специалистами Terna. Последующая проверка и обработка визуальной информации, собираемой во время аэрофотосъемки, осуществляется в режиме реального времени информационной системой поддержки принятия решений, которая предлагает решения по мониторингу, техническому обслуживанию и замене электросетевых активов, а также срокам их проведения, в соответствии с установленной компанией политикой.

Официальный сайт Terna

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Метки: ИТАЛИЯ, Terna
Отрасль: Электроэнергетика 

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