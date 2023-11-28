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В Ассоциации "Электрокабель" обсудили стратегические вопросы для потребителей кабельной продукции и ВПК

28 ноября 2023, 19:49 378 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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28 ноября на территории НП "Подольсккабель" состоялось заседание секции ««Кабели и провода комплектующие для машин, оборудования и приборов» Ассоциации «Электрокабель», в работе которой приняли участие более 30 делегатов из 28 отраслевых компаний, а так же представители Министерства обороны Российской Федерации.

Заседание проходило в очном формате, а списки участников заранее были согласованы, так как были представлены уникальные аналитические сведения и обсуждались чувствительные вопросы развития рынка кабельно-проводниковой продукции, наработки предприятий в части замещения материалов и сырьевого обеспечения производства специализированных компаундов, вопросы надежности уже произведенных кабелей с использованием альтернативных материалов и осуществлялся прямой диалог с представителями заказчиков из Министерства обороны.

"Секция ассоциации играет важную роль в сохранении и улучшении работы ассоциации. Она помогает объединить различные предприятия и организации, предоставляет возможность обсуждения важных вопросов и принятия решений. Важно, чтобы секция работала эффективно и регулярно проводились собрания." - отметил президент АЭК Максим Третьяков.

Повестка заседания включала в себя следующие вопросы:

  1. Рассмотрение и утверждение состава членов секции «Кабели и провода комплектующие для машин, оборудования и приборов» Докладчик: Васильев Е.Б.
  2. Выборы Председателя секции, 2-х заместителей и секретаря секции «Кабели и провода комплектующие для машин, оборудования и приборов» Докладчик: Васильев Е.Б.
  3. Мониторинг и анализ рынка «Кабели и провода комплектующие для машин, оборудования и приборов» и других номенклатурных групп. Докладчик: Сахарова Н.В.
  4. Анализ экспортно-импортных операций в зоне «Кабели и провода комплектующие для машин, оборудования и приборов» и других номенклатурных групп за последние годы в I полугодии 2023 г. Докладчик: Сахарова Н.В.
  5. Обсуждение планируемого пересмотра ГОСТ 51777-2001 «Кабели для установок погружных электронасосов. ОТУ»; Докладчики: Новиков Д.В., Харченко Д.А.
  6. Вопросы проверки качества кабельных изделий в условиях массовой замены применяемых материалов.
  7. Докладчики: Новиков Д.В., Звезденков К.А.
  8. Производство отечественных полимеров для кабельной промышленности.
  9. Требования к выполнению Гособоронзаказа и итоги их выполнения. Докладчик: в/ч 4924 ВП МО РФ – Популовских И.С.

Секция проходила в расширенном режиме и на заседание были приглашены не только члены Ассоциации. В частности, в качестве делегата был приглашен главный технолог завода “Камский Кабель” Александр Азанов.

Отсутствие “Камкабеля” в составе Ассоциация “Электрокабель” не позволяет предприятию в полной мере участвовать в реализации стратегически важных для отрасли вопросов и получать преимущества, которые дает АЭК, в частности, уникальную аналитику и инструменты для GR-взаимодействия с ключевыми потребителями. Приглашение и допуск на мероприятия Ассоциации не членов АЭК уже неоднократно обсуждались на собраниях. Примечание RusCable.Ru.

Участие представителей крупнейших заказчиков, уникальная отраслевая аналитика и доклады посвященные вопросам межотраслевого взаимодействия, делают заседание секции важным инструментом для реализации стратегических целей АЭК и подчеркивают статус и востребованность этого отраслевого союза не только внутри отрасли, но и для внешней коммуникации с теми, кто закупает и эксплуатирует кабельную продукцию.

Материалы докладов и подробности выступлений доступны только для участников секции и не будут опубликованы в открытом доступе.

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Метки: АЭК, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: ВПК (военно-промышленный комплекс) Кабельная промышленность 

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