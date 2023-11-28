Стратегия Ассоциации "Электрокабель" 2024
28 ноября на территории НП "Подольсккабель" состоялось заседание секции ««Кабели и провода комплектующие для машин, оборудования и приборов» Ассоциации «Электрокабель», в работе которой приняли участие более 30 делегатов из 28 отраслевых компаний, а так же представители Министерства обороны Российской Федерации.
Заседание проходило в очном формате, а списки участников заранее были согласованы, так как были представлены уникальные аналитические сведения и обсуждались чувствительные вопросы развития рынка кабельно-проводниковой продукции, наработки предприятий в части замещения материалов и сырьевого обеспечения производства специализированных компаундов, вопросы надежности уже произведенных кабелей с использованием альтернативных материалов и осуществлялся прямой диалог с представителями заказчиков из Министерства обороны.
"Секция ассоциации играет важную роль в сохранении и улучшении работы ассоциации. Она помогает объединить различные предприятия и организации, предоставляет возможность обсуждения важных вопросов и принятия решений. Важно, чтобы секция работала эффективно и регулярно проводились собрания." - отметил президент АЭК Максим Третьяков.
Повестка заседания включала в себя следующие вопросы:
Секция проходила в расширенном режиме и на заседание были приглашены не только члены Ассоциации. В частности, в качестве делегата был приглашен главный технолог завода “Камский Кабель” Александр Азанов.
Участие представителей крупнейших заказчиков, уникальная отраслевая аналитика и доклады посвященные вопросам межотраслевого взаимодействия, делают заседание секции важным инструментом для реализации стратегических целей АЭК и подчеркивают статус и востребованность этого отраслевого союза не только внутри отрасли, но и для внешней коммуникации с теми, кто закупает и эксплуатирует кабельную продукцию.
Материалы докладов и подробности выступлений доступны только для участников секции и не будут опубликованы в открытом доступе.
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