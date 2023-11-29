Если в 2021 году доминирующим покупателем в сегменте коммерческих СЭС был крупный бизнес, и основные объемы строительства солнечной генерации приходились на проекты для нефтегазового и добывающего секторов, то с 2022 суммарные объемы проектов, реализованные для малого и среднего бизнеса сравнялись с проектам для крупного бизнеса.

На основании данных по фактическим отгрузкам оборудования для солнечной энергетики в 2023 году ожидается, что суммарный объем проектов для малого и среднего бизнеса превысит долю крупного бизнеса, который традиционно считается драйвером ESG-повестки. Несмотря на то, что общий объем коммерческих солнечных электростанций вырос в фактическом выражении на 38% с 36 до 50 МВт, доля крупного бизнеса, в основном это проекты нефтегазового и добывающего секторов, сократилась с 55 до 45%.

Александр Маслов, руководитель департамента проектных продаж в России и СНГ «Юнигрин Энерджи» комментирует результаты исследования:

«Мы действительно видим, что доля МСП выросла как в запросах на решения, так и в фактических поставках. Для малого и среднего бизнеса с небольшими объемами потребления стоимость сетевой электроэнергии стала чувствительной уже в прошлом году. В этом году мы впервые поставили СЭС производственным компаниям, электроснабжение которых осуществляется автономно за счет собственных ГПУ. Один из проектов расположен в Московской области, для них ключевым фактором выбора в пользу солнечной генерации стал рост оптовых цен на газ».

Внутри МСП можно выделить 5 основных отраслей, на которые приходится более половины поставок оборудования для солнечной генерации: Пищевая промышленность (производство продуктов питания) - рост год к году с 19 до 24% Ритейл (продуктовые сетевые и розничные магазины) - рост с 13 до 17% Логистические компании - доля составляет около 9-10% всех коммерческих установок Индустрия гостеприимства (кафе, гостиницы, развлекательные комплексы) - 6-7% Аграрный сектор в настоящее время занимает самую незначительную долю (1-2%) среди всех коммерческих установок. В тоже время эксперты отмечают, что аграрный сектор - самый быстрорастущий сегмент и прогнозируют рост спроса в этом сегменте. Более 30% опрошенных дилеров оборудования отмечают растущий спрос на трекерные системы (системы слежения за солнцем), которые позволяют повысить выработку солнечной генерации, что обеспечивает более быструю окупаемость решений в том числе в регионах со средней инсоляцией.

Денис Шифрин, директор «Вольта Энерджи» уточняет, что текущее повышение цена на электроэнергию затронуло в большей степени малый и средний бизнес, поэтому установка солнечной генерации для них уже вынужденный шаг. Вместе с этим, крупные проекты реализуются в основном за счет заемного капитала и изменение пропорций в поставках может быть связано с ростом стоимости привлечения средств.

При этом более половины опрошенных покупателей оборудования заявили, что не привлекали заемное финансирование для строительства собственной солнечной генерации, около 3% заключили лизинговые контракты. По оценкам экспертов на рост доли коммерческого сегмента солнечной генерации влияет ESG-повестка компаний, рост цен на электроэнергию и энергоносители, расширение нормативной базы в части распределенной генерации РФ, изношенность сетевой инфраструктуры, а также рост стоимости технологического присоединения к сетям. Исследование подготовлено на основании анкетирования и анонимных опросов основных поставщиков и покупателей энергетического оборудования для солнечной энергетики и включает экспертные оценки аналитиков Ассоциации.