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"Россети" обновили изоляцию на магистральных энергообъектах Ростовской области

29 ноября 2023, 17:00 385 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил замену опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на 12 подстанциях 220 кВ, расположенных в Ростовской области. Благодаря ремонтным работам обеспечена надежность электроснабжения более 4 млн жителей региона, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На 12 объектах энергетики установили в общей сложности 297 единиц ОСИ. Мероприятия выполнены в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

В том числе энергетики обновили изоляцию на подстанциях 220 кВ «А-20» и «А-30», которые питают потребителей в промышленном центре области – городе Азове, включая оптико-механический завод, предприятие «Светотехника» и др.

ОСИ предназначена для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и устанавливается на открытых распределительных устройствах. Во время эксплуатации она подвержена внешним атмосферным воздействиям. Новое оборудование российского производства обладает повышенной механической прочностью, адаптировано к различным климатическим условиям и перепадам температуры воздуха. 

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 
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