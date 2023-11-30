Более 2,4 млн кв.м жилья в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) от ДОМ.РФ планируется построить на Дальнем Востоке, сообщил директор по реализации федерального имущества института развития Николай Сарокваша в четверг.

"При участии ДОМ.РФ на Дальнем Востоке в ближайшие годы планируется реализовать 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в пяти регионах с градостроительным потенциалом более 2,44 млн кв.м жилья", — сказал Сарокваша в ходе онлайн-конференции "Развитие жилищного строительства в ДФО".

Он уточнил, что профильной правительственной комиссией отобраны площадки в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Республике Бурятия, Амурской области. Наиболее значимая по площади и градпотенциалу (1,6 млн кв.м) будет реализована в Хабаровске на улице Связной.

Сарокваша также добавил, что с начала 2023 года в Приморском крае, Бурятии и Якутии при участии ДОМ.РФ введено в эксплуатацию в общей сложности 144,1 тыс. кв.м жилья. При этом на участках, переданных застройщикам институтом развития, построено 66,5 тыс. кв.м, еще 77,6 тыс. кв. м сдано в жилых комплексах, возведенных с применением проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ.

Кроме того, власти двух регионов Дальнего Востока выдали разрешения на строительство около 444 тыс. кв. м жилья на участках, ранее переданных ДОМ.РФ инвесторам. Лидерство среди регионов ДФО по этому показателю продолжает удерживать Приморье, на долю которого приходится 328,5 тыс. кв.м (74%), еще 115,4 тыс. кв. м возведут в Хабаровском крае.

В этом году ДОМ.РФ вовлек в оборот под строительство жилья и других объектов в четырех регионах Дальнего Востока девять участков общей площадью 15,5 га. Из них 11,8 га — в Республике Бурятия, 2,6 га — в Хабаровском крае, 0,8 га — в Республике Саха (Якутия) и 0,3 га в Еврейской автономной области.

Также в 2023 году ДОМ.РФ провел в семи регионах ДФО 14 аукционов, реализовав на них участки общей площадью 14,4 га. Из них четыре лота в Забайкальском, Камчатском, Приморском краях и в Сахалинской области общей площадью 8,4 га — под жилую застройку (всего 40,2 тыс. кв.м).