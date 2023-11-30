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На господдержку электротехнической отрасли Узбекистана выделят $100 млн

30 ноября 2023, 16:30 259 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Газета.uz
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

В этом году планируется запустить солнечные и ветряные электростанции мощностью 2 ГВт, а в 2024 году — ещё на 4 ГВт. Президент поручил локализовать производство кабелей, генераторов, инверторов, трансформаторов для станций и сообщил о выделении 100 млн долларов электротехнической отрасли.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 28 ноября обсудил развитие электротехнической отрасли Узбекистана.

По данным пресс-службы главы государства, за последние шесть лет в этой сфере запущено 224 проекта на сумму 640 млн долларов. Ожидается, что к концу этого года экспорт достигнет 1 млрд долларов.

При этом в страну ежегодно импортируется электротехническая продукция на сумму 800 млн долларов. В целом в регионе имеется рынок на 3 млрд долларов.

«Чтобы занять достойное место на этом рынке, необходимо наладить сотрудничество с престижными брендами и производить конкурентоспособную продукцию. Этому будет уделено особое внимание в запланированном на следующий год 141 проекте на сумму 2 млрд долларов», — говорится в сообщении.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 2 ГВт солнечных и ветряных электростанций, а в 2024 году — ещё 4 ГВт. Отмечается, что им нужно много кабелей, генераторов, инверторов, трансформаторов, поэтому президент поставил задачу локализовать эту продукцию и получить международные сертификаты качества.

Шавкат Мирзиёев заявил, что 100 млн долларов будут выделены на государственную поддержку внедрения передовых технологий, инноваций и международных стандартов в сфере.

Ответственные лица доложили о планах увеличить производство на 20% в следующем году и довести объем переработки меди до 140 тысяч тонн. Также было отмечено, что есть возможность нарастить экспорт до 1,5 млрд долларов, а в 2025 году — до 2 млрд долларов.

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Метки: УЗБЕКИСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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