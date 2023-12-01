На первом заседании Рабочей группы по цифровой трансформации Электроэнергетического Совета (ЭЭС) СНГ российский Системный оператор внес предложения в Дорожную карту совместных действий по созданию единого информационного пространства с использованием Общей информационной модели (CIM) в электроэнергетике стран Содружества. Дорожная карта была утверждена рабочей группой.

Документ разработан ЭЭС СНГ совместно с Системным оператором и включает в мероприятия по обмену опытом по адаптации и практическому применению стандартов МЭК 61970 и 61968 в государствах-участниках СНГ. Разработка Дорожной карты осуществлялась во исполнение поручения по итогам 60-го заседания ЭЭС СНГ в июле 2022 года, а также в соответствии с утвержденным в сентябре 2022 года Координационным советом при ЭЭС СНГ планом деятельности его рабочих структур.

«Унификация протоколов и интерфейсов информационного обмена на основе стандартов CIM – одна из основ для решения задач цифровой трансформации электроэнергетики. Необходимо двигаться в данном направлении, используя возможности и опыт всех стран и организаций для получения кумулятивного эффекта» – заявил Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов, выступая с докладом «Стандарты CIM. Направления развития в России и мире».

Роман Богомолов представил доклад об основных направлениях стандартизации и применения CIM в электроэнергетике России и мира. Он рассказал о мировом опыте использования CIM, работе Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15 и Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения CIGRE по продвижению технологиq на базе Общей информационной модели.

Важная часть доклада была посвящена особенностям нормативного регулирования информационного обмена в России и за рубежом. В частности, докладчик проанализировал перспективы развития международных стандартов CIM Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission, IEC) МЭК 61970 и МЭК 61968. Он представил планы по расширению серии национальных стандартов ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», регламентирующей использование CIM в российской электроэнергетике.

Роман Богомолов напомнил, что, согласно программе межгосударственной стандартизации, Системный оператор планирует уже в 2024 году разработать первый межгосударственный стандарт, который заложит фундамент для дальнейшего применения и развития CIM в странах Содружества.

Докладчик подчеркнул, что разработка межгосударственных стандартов информационного обмена на базе CIM в электроэнергетике стран СНГ должна происходить на основе анализа существующих в мире подходов к регулированию использования этой технологии и с учетом результатов практического опыта по расширению и модификации действующих стандартов.

С целью оптимизации работы по формированию нормативно-технической базы в части информационного обмена предусмотрено формирование контактной группы из заинтересованных представителей государств-участников СНГ для организации постоянного взаимодействия по вопросам разработки проектов межгосударственных стандартов.

На 2025 год я запланированы мероприятия по сопровождению официального признания разработанных межгосударственных стандартов, обеспечению их включения в действующую нормативно-техническую базу государств-участников СНГ и применения в заинтересованных системообразующих компаниях каждой из стран.

В среднесрочной перспективе предлагается разработать перечень деловых процессов, в которых целесообразен переход на использование CIM, а также провести ряд образовательных мероприятий, направленных на популяризацию технологии и повышение уровня информированности об основных особенностях и преимуществах ее использования среди субъектов электроэнергетики стран СНГ. В частности, предлагается разработать учебное пособие и онлайн-курс по вопросам применения межгосударственных стандартов, а также организовать серию тематических семинаров и консультаций.

Также в рамках заседания были подведены итоги работы в текущем году и сформирован план деятельности на 2024 год. В соответствии с утвержденным планом продолжатся работы над унификацией терминологии цифровой трансформации электроэнергетики и ежегодным обзором «О цифровой трансформации электроэнергетики государств–участников СНГ с учетом энергетической безопасности».

В заседании приняли участие директор по цифровой трансформации Станислав Терентьев, начальник Службы информационной модели Николай Беляев, начальник отдела стандартизации, ответственный секретарь МТК 541/ ТК 016 «Электроэнергетика» Юрий Федоров.

Об Электроэнергетическом Совете СНГ

Электроэнергетический Совет СНГ (ЭЭС СНГ) и его рабочий орган — Исполнительный комитет образованы в соответствии с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств, подписанным главами правительств государств Содружества 14 февраля 1992 г.

В состав Электроэнергетического Совета СНГ входят Председатель Исполнительного комитета и первые руководители органов управления электроэнергетикой — полномочные представители государств-членов Совета: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины.

Рабочая группа по вопросам цифровой трансформации электроэнергетики сформирована в соответствии с решением Электроэнергетического Совета СНГ, принятым в июле 2022 года, на базе существовавшей ранее рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ». Основная цель – интенсификация международного сотрудничества в сфере цифровой трансформации, консолидация информации о развитии цифровых технологий в энергетике стран–партнеров, обмен передовым практическим опытом, определение наиболее успешных подходов в сфере цифровизации и перспективных для тиражирования решений.