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Карта производителей оборудования и стройматериалов создана в Москве

1 декабря 2023, 15:30 344 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: mos.ru
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Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Определен перечень основных производителей строительной продукции московского региона, в который вошли 435 предприятий из столицы и области, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В реестр включаются предприятия Москвы и области, которые производят строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы, а также поставляющие свою продукцию на стройплощадки столицы. Сейчас в него вошли 435 компаний», – сказал Андрей Бочкарёв

По его словам, реестр разработан на основании информации Московского территориального строительного каталога. Картографическая схема доступна на Портале открытых данных городской информационной системы «Единое хранилище данных города Москвы», реализованной на базе Единой цифровой платформы градостроительной деятельности.

«На карте каждый желающий сможет ознакомиться с расположением предприятий московского региона», – уточнил Бочкарёв.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин добавил, что в перспективе эти данные могут быть использованы для определения логистических цепочек поставок продукции на строительные объекты.

«Для развития интерактивности в дальнейшем Картографическая схема будет также доступна в самом Московском территориальном строительном каталоге и на портале «СтроимПросто», – пояснил Сергей Лёвкин.

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Метки: РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Отрасль: Строительство 

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