Компания Eurotek (Италия), специализирующаяся на производстве запасных частей и комплектующих для промышленного оборудования, продолжает разрабатывать и изготавливать экструзионные головки для производства кабелей большого диаметра. Модель ECMR420-MB - это совершенно новое устройство. Это также самая большая модель экструзионной головки, когда-либо изготовленная компанией Eurotek, её длина составляет 1200 мм, наружный диаметр равен 700 мм и вес - 2,5 тонны. Новая модель ECMR420-MB представляет собой ещё одно доказательство надёжности продуктов итальянской компании, обладающей 30-летним опытом и постоянно разрабатывающей современные и инновационные конструкции экструзионных головок для производства кабелей высокого напряжения.

Моделирование потока позволяет визуализировать поведение материала / компаунда на любом этапе процесса. Это даёт возможность заблаговременно осуществлять постоянный контроль и корректировку значений давления, уменьшать потенциально застойные зоны и оптимизировать распределение компаунда в соответствии со спецификациями основного технологического оборудования.

Экструзионная головка ECMR420-MB используется для наложения методом экструзии оболочек на подвижные высоковольтные подводные силовые кабели номинальным напряжением до 400 кВ. Эти подводные силовые кабели предназначены для использования на больших глубинах с плавучими ветровыми генераторами. Максимальное отверстие матрицы составляет 420 мм. Экструзионная головка такого размера необходима в связи с постоянно растущей потребностью в возобновляемой энергии, что является важным компонентом глобального энергетического перехода, который требует ещё более высоких стандартов эффективности соединений, кабелей энергетического назначения и кабелей связи. Кроме того, используя эту инновационную экструзионную головку, можно перерабатывать различные полимеры, а полученные в результате готовые кабели могут работать на ещё больших глубинах.

Экструзионная головка ECMR420-MB отличается превосходной равномерностью нагрева и высокой мощностью ленточных нагревателей, которые снижают энергопотребление на 20% по сравнению с традиционными системами, учитывая размеры головки и необходимость экономии. Для улучшения контроля рабочих температур модели ECMR420-MB, а также для оптимизации энергоэффективности нагреватели разделены на три внешние зоны и одну внутри распределительного устройства. Для производства этой экструзионной головки используются специальные сорта стали. В этой конструкции использовались высококачественные сплавы Cr-Ni-Mo, которые устойчивы к коррозии и обладают хорошей полируемостью. Благодаря соответствующей термообработке эти сорта стали обеспечивают однородную твёрдость, а коэффициент трения снижается при использовании специальных покрытий.

В модели экструзионной головки ECMR420-MB, так же как и в любой другой модели серии ECMR, применяется ручное центрирование со стороны передней части головки для улучшения концентричности готового продукта. И вместе с центрирующими винтами установлены микрорегулирующие втулки для того, чтобы оператор экструзионной системы мог подтверждать и повторять правильную центровку матрицы во время последовательных технологических операций, сокращая, таким образом, время простоя оборудования.

Эти системы с высоким уровнем концентричности позволяют изготавливать кабели, имеющие постоянную минимальную толщину, что сводит к минимуму отходы и использование сырья. Что касается регулировок, головка может регулировать расстояние между дорном и матрицей), что делает выбор метода работы более гибким (трубчатый, полутрубчатый и полусжимной), а также регулировать давление в зависимости от конкретного компаунда и области применения.

Каналы распределительного устройства, а также инструментальная камера спроектированы таким образом, что они подходят для переработки полиэтилена низкой плотности, линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности, в результате чего сокращается время пребывания компаунда внутри экструзионной головки. Поскольку процесс экструзии оболочки требует использования вакуума внутри головки, модель ECMR420-MB оснащена разъёмом, который может разниматься на две половинки для облегчения процесса сборки на кабеле во время работы. Транспортировочная тележка предназначена для оказания помощи оператору на этапах монтажа, производства, очистки компонентов и технического обслуживания. Она оснащена двойной системой извлечения:

Линейная система направляющих на шарикоподшипниках, разработанная с расчётом на большие нагрузки, облегчает осевое перемещение комплекта распределительного устройства, несмотря на его вес в 780 кг.

Поворотный рычажный механизм облегчает манипулирование, очистку инструмента и обслуживание передней части головки. Поворотный рычажный механизм также помогает оператору обращаться с частями оборудования с минимальным усилием.

А для подключения всех нагревателей и термопар вспомогательная опорная тележка снабжена электрическим блоком на вращающемся кронштейне, который расположен рядом с главным распределительным щитом экструзионной линии.

Большое значение имеет этап планирования. Знания и опыт технического персонала компании Eurotek позволили компании предлагать инновационные решения. Таким образом, улучшение эксплуатационных характеристик выпускаемых компанией экструзионных головок намного превосходит количество часов, потраченных на исследования и оценку проекта. Идеальное решение возникает в результате мозгового штурма технических специалистов и взаимодействия с отраслевыми экспертами, это даёт возможность компании расширять свой опыт.

Кроме того, компания Eurotek придаёт большое значение послепродажной поддержке, предоставляемой своим клиентам. Это важнейшая услуга, а также шанс для компании развиваться и продвигаться вперед и возможность проверить себя и гарантировать эффективность и выдающиеся результаты. Компания Eurotek твёрдо верит в командную работу со своими клиентами, а также в постоянные инвестиции в исследования и разработки и в свою способность творить.