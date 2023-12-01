В Архангельской области на территории Новодвинска планируется спроектировать, построить и в 2026 г. запустить в эксплуатацию первую очередь завода по сжижению природного газа «Архангельск СПГ». Об этом изданию «Ведомости Северо-Запад» сообщил президент и председатель правления Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников и подтвердил гендиректор ООО «Архангельск СПГ» Сергей Смирнов.

Проектирование завода начнется в следующем году, тогда же планируется провести государственную экспертизу. Смирнов уточнил, что после прохождения госэкспертизы будут понятны точные сроки начала строительства.

Впервые проект «Архангельск СПГ» был представлен еще в 2019 г. Изначально рассматривался вариант создания завода с производственной мощностью 25 000 т СПГ в год и запуском первой очереди в 2022 г. Далее планировалось увеличить производство до 110 000 т. Объем необходимых инвестиций на тот момент оценивался в 1,8 млрд руб. Но в рамках международного форума «СПГ: экономика, технологии, решения», который проходил в Петербурге 28-29 ноября, Сарафанников рассказал, что обновленный вариант проекта предполагает увеличение объемов производства СПГ до 160 000 т в год, а необходимые инвестиций оцениваются уже в 8 млрд руб. Первую очередь завода планируется ввести в эксплуатацию в 2026 г., вторую – не раньше 2028 г.

Смирнов объяснил удорожание тем, что новый проект отличается большими мощностями, также будут применяться другие технологии сжижения газа. В связи с этим объем необходимых инвестиций вырос более чем в 4 раза. При этом в компании не афишируют, какие технологии и чье оборудование будет закупаться.

«Уже выбран земельный участок, подобраны условия на технические подключения, выделены лимиты по газу, воде и электричеству», — уточнил Сарафанников. На данный момент идет процесс согласования поставщика оборудования, выбор технологий, а также поиск соинвестора.

Основного инвестора проекта участники рынка не раскрывают. Стоит отметить, что весной 2019 г. госкорпорация «Ростех» и Правительство Архангельской области подписали соглашение о реализации в регионе комплексного проекта «Северная Двина-СПГ» мощностью 120 000 т СПГ в год. Тогда же было создано юрлицо ООО «Архангельск СПГ». По данным «Спарк-Интерфакс», компания была зарегистрирована с уставным капиталом в 10 000 руб. Однако Смирнов подчеркнул, что сейчас «Архангельск СПГ» развивается отдельно от проекта «Ростеха» – компания не будет участвовать в реализации «Архангельск СПГ». «Ведомости» направили запрос «Ростеху», но на момент публикации ответ не получили.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко считает, что основной инвестор проекта «Архангельск СПГ» вплоть до момента ввода в эксплуатацию комплекса не будет афишироваться, чтобы не попасть под вторичные санкции из-за возможной закупки оборудования в Китае или параллельным импортом. «Новым трендом второй половины 2023 г. становится нераскрытые части коммерческой информации. Это может усложнить введение и исполнение санкционных ограничений и риски вторичных санкций для иностранных компаний», — подчеркнул он.

Участники рынка отмечают, что для запуска завода придется в любом случае закупать иностранное оборудование. В России уже есть компании, которые могут производить отдельное оборудование для выпуска СПГ, например, НПК «НТЛ», НПО «Гелиймаш» и др. Но как ранее писали «Ведомости», Россия до введения санкций в 2022 г. закупала установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе в европейских странах. В России уже ведутся разработки собственных технологических линий (их ведут НИПИ «ПЕГАЗ», «Криогаз» и др.), но пока они полностью не прошли промышленное апробирование и находятся на этапе НИОКР, отмечает Сарафанников.

По данным РБК, сейчас в России действуют только два крупнотоннажных СПГ-проекта: «Ямал СПГ» («Новатэк», мощность 16,5 млн т) и «Сахалин-2» («Газпром», 9,6 млн т). Также работают среднетоннажные заводы на компрессорной станции «Портовая» (1,5 млн т, «Газпром СПГ Портовая») и «Криогаз-Высоцк» (660 000 т, «Новатэк). Помимо этого работают 18 малотоннажных заводов общей мощностью более 260 000 т.

Эксперты отмечают, что новые мощности по производству СПГ в России будут востребованы в связи с планами властей по увеличению экспорта СПГ. После прекращения большей части поставок трубопроводного газа в Европу в 2022 г. развитие производства СПГ получило прямую поддержку высшего руководства страны, отмечает Десятниченко. Президент Владимир Путин в ноябре этого года подписал законы, которые позволят «Роснефти» и «Новатэку» существенно расширить экспорт СПГ. В России планируется увеличить производство СПГ до 102,5 млн т к 2030 г (из них до 64 млн т в Арктике) и до 140 млн т к 2035 г. При этом для перевозки СПГ в страны АТР планируется использовать мощности арктических маршрутов.

Как рассказал Сарафанников, проект «Архангельск СПГ» предполагает поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт. «Там же проходит Северный морской путь. Тот исключительный случай, когда можно совместить и экспортные поставки, и поставки на внутренний рынок», — подчеркнул глава ассоциации.

В то же время независимый эксперт по финансам и инвестициям Сергей Мельник обращает внимание, что для полноценного экспорта СПГ из Новодвинска по СМП необходимо создание новой портовой инфраструктуры. «Это будет эффективно при наличии возможности полноценной бункеровки, то есть понадобится строительство портовой инфраструктуры, а это уже другие масштабы и инвестиции», – отметил он.

По оценке Мельникова, основные трудности при запуске нового проекта будут связаны как с поставками оборудования в условиях санкций, так и с поиском рынков сбыта. Он напомнил, что до проекта «Архангельск СПГ» в регионе несколько раз пытались запустить аналогичные заводы, но в силу аналогичных причин они так и не были реализованы. В 2015 г. региональный министр промышленности и строительства Андрей Шестаков говорил о возможном строительстве завода СПГ в Поморье после посещения делегации ГК «Уралмаш – Ижора», сообщал портал 29.ru. В 2017 г. «Оборонлогистика» принимала участие в технико-экономическом обосновании проекта по созданию комплекса СПГ в Новодвинске за 30 млрд руб., сообщал ТАСС.