Вопросы обеспечения энергетической безопасности, а также развитие рынка труда и подготовка кадров в условиях энергоперехода стали темами исследований Энергетической платформы БРИКС в 2023 году. О результатах проведенной работы сообщил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов сотрудничества с государствами – участниками БРИКС в сфере энергетики, которое прошло в павильоне «Энергия жизни» Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«С инициативой изучить подходы стран пятерки в области энергобезопасности впервые на площадке БРИКС выступила Россия в 2022 году. Она была поддержана, и уже в 2023 году организовано соответствующее исследование. В нем приняли участие профильные департаменты Минэнерго России и крупнейшие энергетические компании, включая ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро», АО «СУЭК», ГК «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», – отметил Алексей Кулапин.

По предварительным результатам исследования эксперты Энергоплатформы отметили, что страны объединения признают необходимость диверсификации своих источников энергии для снижения доминирующей зависимости от какого-либо одного вида энергетического ресурса, делая акцент на экологически чистые энергетические технологии. При этом члены БРИКС уделяют большое внимание как развитию торговли энергоресурсами внутри блока, так и увеличению потока инвестиций между странами.

«Страны БРИКС также подчеркнули заинтересованность в создании собственных механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации и управления кризисами в энергетическом секторе, а также готовы рассмотреть возможность сотрудничества во время перебоев с поставками или стихийных бедствий. Кроме того, они договорились обсудить возможность разработки информационно-интегрированных механизмов прогнозирования негативных ситуаций в сфере энергетики для формирования предложений по укреплению энергетической безопасности стран-участниц организации в мировом пространстве», – подчеркнул руководитель Агентства.

В рамках исследования по вопросам развития рынка труда и кадрового потенциала БРИКС в условиях энергетического перехода был проведен развернутый опрос, в котором приняли участие более ста энергетических компаний и вузов во всех странах «пятерки». Кроме того, впервые в истории подготовки исследований в рамках Энергоплатформы участие в подготовке Исследования приняли международные организации – Международная организация труда и Международное агентство по возобновляемым источникам энергии. На основе проведенного исследования был сформирован перечень наиболее востребованных профессий для энергетической отрасли в контексте энергетического перехода и определены ключевые направления сотрудничества, в том числе создание платформы обмена знаниями, проведение сравнительного анализа показателей развития рынка труда в энергетике, организация программ обмена для студентов и преподавателей, и другие инициативы.

«Исследования на русском и английском языках будут опубликованы на сайте Министерства энергетики Российской Федерации и Российского энергетического агентства Минэнерго России в декабре», – сообщил Алексей Кулапин.

В рамках российского председательства в БРИКС в 2024 году продолжится сотрудничество в области энергетической безопасности, технологий и инноваций, укрепления технологического суверенитета и других актуальных вопросов развития мировой энергетики. Для развития энергетического диалога запланирован целый ряд мероприятий. Ключевым из них станет Энергетическая неделя БРИКС, приуроченная к Международному форуму «Российская энергетическая неделя». Еще одной площадкой для взаимодействия станет павильон № 46 «Энергия жизни» на ВДНХ.

Генеральный директор РЭА Минэнерго России добавил, что в следующем году в рамках Энергоплатформы БРИКС планируется провести углубленный анализ видения путей энергоперехода в странах-участниках объединения. По словам Алексея Кулапина, члены БРИКС придерживаются концепции справедливого энергетического перехода, в основе которой лежит независимость и свобода выбора путей энергоперехода, формирование энергетических балансов и развитие энергетики исходя их национальных приоритетов.

Предполагается, что подробный план работы Платформы энергетических исследований БРИКС в год председательства России будет представлен в рамках «Дня энергетики» на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (СОР28) в Объединенных Арабских Эмиратах.